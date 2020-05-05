"السديس" يتابع أعمال الخدمات في جميع مواقع المسجد الحرام

أكد ضرورة الاجتهاد لإحداث نقلة نوعية بمنظومة الخدمات المقدمة

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس يرافقه وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي على أعمال الخدمات في جميع المواقع في المسجد الحرام.

واطلع على سير الأعمال في المسجد الحرام والتأكيد على أهميتها، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة، وبما يعكس اهتمام وعناية القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأكد "السديس" على ضرورة الاجتهاد في الأعمال والسعي الدائم للتطوير والمواكبة، لإحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

وأشاد بالجهود التي يبذلها العاملون في خدمة المسجد الحرام، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود والعطاء والارتقاء بأدائها على خير وجه بما يحقق أهداف هذه الرسالة السامية.