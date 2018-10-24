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الاحتلال يعتزم بناء 1.355 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

طرح مناقصات البناء

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الأحد"، اعتزامه بناء 1.355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أنها نشرت مناقصات لبناء 1355 وحدة سكنية جديدة بالضفة الغربية المحتلة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحيتها أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، بأن لجنة من المتوقع أن تنعقد بعد غدٍ للموافقة على بناء 2800 وحدة سكنية جديدة في الضفة، وكان أكثر من نصف هذه الوحدات قد حصل على الموافقة النهائية؛ ما يعني أن أعمال البناء قد تبدأ العام المقبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاحتلال يعتزم بناء 1.355 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
سبق

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الأحد"، اعتزامه بناء 1.355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أنها نشرت مناقصات لبناء 1355 وحدة سكنية جديدة بالضفة الغربية المحتلة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحيتها أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، بأن لجنة من المتوقع أن تنعقد بعد غدٍ للموافقة على بناء 2800 وحدة سكنية جديدة في الضفة، وكان أكثر من نصف هذه الوحدات قد حصل على الموافقة النهائية؛ ما يعني أن أعمال البناء قد تبدأ العام المقبل.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
05:19 PM

الاحتلال يعتزم بناء 1.355 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

طرح مناقصات البناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الأحد"، اعتزامه بناء 1.355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أنها نشرت مناقصات لبناء 1355 وحدة سكنية جديدة بالضفة الغربية المحتلة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحيتها أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، بأن لجنة من المتوقع أن تنعقد بعد غدٍ للموافقة على بناء 2800 وحدة سكنية جديدة في الضفة، وكان أكثر من نصف هذه الوحدات قد حصل على الموافقة النهائية؛ ما يعني أن أعمال البناء قد تبدأ العام المقبل.

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