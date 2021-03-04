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إحباط هجوم إرهابي بأحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد الروسية

كان يخطط لتنفيذ الهجوم "لدواعي كراهية السلطات" ويجند سكان محليين

ألقت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، القبض على شخص كان يخطط لشن هجوم إرهابي في أحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد، غرب البلاد.

وذكرت هيئة الأمن الفدرالية في بيان لها أن الموقوف، وهو يحمل الجنسية الروسية، كان يخطط لتنفيذ الهجوم "لدواعي كراهية السلطات"، مشيرةً إلى أنه كان يعمل أيضاً على "تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية".

وبحسب "روسيا اليوم"، أكدت الهيئة أن عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج متفجرات، بالإضافة إلى "مواد مسيئة للسلطات التنفيذية والتشريعية الروسية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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إحباط هجوم إرهابي بأحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد الروسية
سبق

ألقت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، القبض على شخص كان يخطط لشن هجوم إرهابي في أحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد، غرب البلاد.

وذكرت هيئة الأمن الفدرالية في بيان لها أن الموقوف، وهو يحمل الجنسية الروسية، كان يخطط لتنفيذ الهجوم "لدواعي كراهية السلطات"، مشيرةً إلى أنه كان يعمل أيضاً على "تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية".

وبحسب "روسيا اليوم"، أكدت الهيئة أن عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج متفجرات، بالإضافة إلى "مواد مسيئة للسلطات التنفيذية والتشريعية الروسية".

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
11:48 AM

إحباط هجوم إرهابي بأحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد الروسية

كان يخطط لتنفيذ الهجوم "لدواعي كراهية السلطات" ويجند سكان محليين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألقت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، القبض على شخص كان يخطط لشن هجوم إرهابي في أحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد، غرب البلاد.

وذكرت هيئة الأمن الفدرالية في بيان لها أن الموقوف، وهو يحمل الجنسية الروسية، كان يخطط لتنفيذ الهجوم "لدواعي كراهية السلطات"، مشيرةً إلى أنه كان يعمل أيضاً على "تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية".

وبحسب "روسيا اليوم"، أكدت الهيئة أن عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج متفجرات، بالإضافة إلى "مواد مسيئة للسلطات التنفيذية والتشريعية الروسية".

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