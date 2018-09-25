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مجموعة سليمان الحبيب تُكمل استعداداتها لإطلاق المؤتمر العالمي للأشعة

بمشاركة "11" متحدثاً.. و"9" ساعات معتمدة من التخصصات الصحية

أكملت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها كافة لإطلاق المؤتمر العالمي للأشعة، بعنوان "Musculoskeletal imaging"، الذي من المقرر أن يشارك فيه نخبة من الأطباء العالميين المتخصصين؛ ليقدموا من خلاله "20"محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل، حيث تم اعتمادها من هيئة التخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع "9" ساعات.

ذكر ذلك الدكتور ناصر الدوسري؛ المدير الطبي للأشعة بمجموعة د. سليمان الحبيب، الذي أضاف قائلاً إن هذا المؤتمر سيتم عقده لمدة يومين 9 - 10 أكتوبر 2021 م، وسيُقام من خلال منصة افتراضية، مستهدفاً الكوادر الصحية المتخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات الأشعة والعظام وطب وجراحة الأعصاب، وكذلك أخصائيي الأشعة والعلاج الطبيعي.

وسيتحدث فيه خبراء واستشاريون من أمريكا وكندا وبريطانيا، وذلك لتسليط الضوء على أحدث الوسائل والمستجدات التشخيصية للأمراض المتعلقة بالجهاز العضلي والهيكلي، كما أنه سيسهم في إطلاع المشاركين على الدراسات العلمية الحديثة في هذا التخصص.

وأشار د. الدوسري؛ إلى أن المؤتمر سيمثل فرصة سانحة للحضور، لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين الصحيين؛ ما سيسهم في تحسين جودة وكفاءة خدمات الأشعة المقدمة للمرضى.

وأضاف د. الدوسري؛ أن اللجنة المنظمة للمؤتمر حرصت على تعدد الخبرات العلمية للأطباء المشاركين فيه من ذوي ‏الاختصاص، وتوفير المتطلبات اللازمة كافة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة هذه التظاهرة العلمية.

وفي ختام حديثه، دعا كافة الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة، إلى التسجيل عبر الرابط: https://hmg.com/en/MedicalProfessionals/CME/Pages/CardConf.aspx?itemid=17.

الجدير بالذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تنظّم وتدعم مثل هذه المؤتمرات والملتقيات العلمية، وذلك من خلال أكاديمية د. سليمان الحبيب، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مسؤولياتها العلمية والطبية، وإيماناً منها بأهمية إقامة مثل التظاهرات العلمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجموعة سليمان الحبيب تُكمل استعداداتها لإطلاق المؤتمر العالمي للأشعة
سبق

أكملت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها كافة لإطلاق المؤتمر العالمي للأشعة، بعنوان "Musculoskeletal imaging"، الذي من المقرر أن يشارك فيه نخبة من الأطباء العالميين المتخصصين؛ ليقدموا من خلاله "20"محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل، حيث تم اعتمادها من هيئة التخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع "9" ساعات.

ذكر ذلك الدكتور ناصر الدوسري؛ المدير الطبي للأشعة بمجموعة د. سليمان الحبيب، الذي أضاف قائلاً إن هذا المؤتمر سيتم عقده لمدة يومين 9 - 10 أكتوبر 2021 م، وسيُقام من خلال منصة افتراضية، مستهدفاً الكوادر الصحية المتخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات الأشعة والعظام وطب وجراحة الأعصاب، وكذلك أخصائيي الأشعة والعلاج الطبيعي.

وسيتحدث فيه خبراء واستشاريون من أمريكا وكندا وبريطانيا، وذلك لتسليط الضوء على أحدث الوسائل والمستجدات التشخيصية للأمراض المتعلقة بالجهاز العضلي والهيكلي، كما أنه سيسهم في إطلاع المشاركين على الدراسات العلمية الحديثة في هذا التخصص.

وأشار د. الدوسري؛ إلى أن المؤتمر سيمثل فرصة سانحة للحضور، لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين الصحيين؛ ما سيسهم في تحسين جودة وكفاءة خدمات الأشعة المقدمة للمرضى.

وأضاف د. الدوسري؛ أن اللجنة المنظمة للمؤتمر حرصت على تعدد الخبرات العلمية للأطباء المشاركين فيه من ذوي ‏الاختصاص، وتوفير المتطلبات اللازمة كافة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة هذه التظاهرة العلمية.

وفي ختام حديثه، دعا كافة الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة، إلى التسجيل عبر الرابط: https://hmg.com/en/MedicalProfessionals/CME/Pages/CardConf.aspx?itemid=17.

الجدير بالذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تنظّم وتدعم مثل هذه المؤتمرات والملتقيات العلمية، وذلك من خلال أكاديمية د. سليمان الحبيب، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مسؤولياتها العلمية والطبية، وإيماناً منها بأهمية إقامة مثل التظاهرات العلمية.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
10:27 AM

مجموعة سليمان الحبيب تُكمل استعداداتها لإطلاق المؤتمر العالمي للأشعة

بمشاركة "11" متحدثاً.. و"9" ساعات معتمدة من التخصصات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكملت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها كافة لإطلاق المؤتمر العالمي للأشعة، بعنوان "Musculoskeletal imaging"، الذي من المقرر أن يشارك فيه نخبة من الأطباء العالميين المتخصصين؛ ليقدموا من خلاله "20"محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل، حيث تم اعتمادها من هيئة التخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع "9" ساعات.

ذكر ذلك الدكتور ناصر الدوسري؛ المدير الطبي للأشعة بمجموعة د. سليمان الحبيب، الذي أضاف قائلاً إن هذا المؤتمر سيتم عقده لمدة يومين 9 - 10 أكتوبر 2021 م، وسيُقام من خلال منصة افتراضية، مستهدفاً الكوادر الصحية المتخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات الأشعة والعظام وطب وجراحة الأعصاب، وكذلك أخصائيي الأشعة والعلاج الطبيعي.

وسيتحدث فيه خبراء واستشاريون من أمريكا وكندا وبريطانيا، وذلك لتسليط الضوء على أحدث الوسائل والمستجدات التشخيصية للأمراض المتعلقة بالجهاز العضلي والهيكلي، كما أنه سيسهم في إطلاع المشاركين على الدراسات العلمية الحديثة في هذا التخصص.

وأشار د. الدوسري؛ إلى أن المؤتمر سيمثل فرصة سانحة للحضور، لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين الصحيين؛ ما سيسهم في تحسين جودة وكفاءة خدمات الأشعة المقدمة للمرضى.

وأضاف د. الدوسري؛ أن اللجنة المنظمة للمؤتمر حرصت على تعدد الخبرات العلمية للأطباء المشاركين فيه من ذوي ‏الاختصاص، وتوفير المتطلبات اللازمة كافة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة هذه التظاهرة العلمية.

وفي ختام حديثه، دعا كافة الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة، إلى التسجيل عبر الرابط: https://hmg.com/en/MedicalProfessionals/CME/Pages/CardConf.aspx?itemid=17.

الجدير بالذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تنظّم وتدعم مثل هذه المؤتمرات والملتقيات العلمية، وذلك من خلال أكاديمية د. سليمان الحبيب، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مسؤولياتها العلمية والطبية، وإيماناً منها بأهمية إقامة مثل التظاهرات العلمية.

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