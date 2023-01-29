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قطر يكسب الإمارات برباعية ويضرب موعداً مع اليابان في نهائي آسيا

غادر المنتخب الإماراتي مستضيف بطولة آسيا 2019 على يد نظيره القطري بعد أن أسقطه بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد في الدور نصف النهائي من البطولة ليتأهل الأخير لمواجهة اليابان في نهائي البطولة.

ظهر الشوط الأول بأفضلية مطلقة للمنتخب القطري وانضباط تكتيكي بفضل إمكانيات نجوم خط الوسط القطري بقيادة "عفيف" و"الهيدوس" اللذين شكّلا ضابطي إيقاع للمنتخب العنابي.

وعند الدقيقة 22 ترجم بوعلام خوخي هذه الأفضلية بتسجيله هدف الأفضلية للمنتخب القطري وذلك بعد تلقيه كرة من الجهة اليمنى قاد بها هجمة مرتدة على المرمى الإماراتي سددها مباشرة بعد دخوله منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة.

وعند الدقيقة 37 وضع المنتخب القطري قدمه الأخرى في الدور النهائي بعد مضاعفته النتيجة بهدف المعز علي بعد تبادل الكرة بين أقدام لاعبي المنتخب القطري في الجهة اليسرى انتهت للمعز الذي توغل بين الدفاعات الإمارتية، وسددها بقدمه اليمنى من على مشارف منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيسر للحارس الإمارتي، وتحولت للشباك لينتهي الشوط الأول بهدفين لقطر دون مقابل للإمارات.

بدأ الشوط الثاني وتحسن أداء المنتخب الإماراتي، وذلك بتحركات الثلاثي الهجومي أحمد خليل والمخضرم إسماعيل مطر وعلي مبخوت مع عودة المنتخب القطري لتأمين مناطقه الخلفية، وعند الدقيقة 68 كاد المنتخب الإماراتي أن يقلص الفارق عبر إسماعيل مطر بعد تلقيه كرة منطقة الجزاء استخدم فيها كل خبرته الكروية عندما استدار وصوب كرة أنقذها الدفاع القطري.

وعند الدقيقة 71 سدد أحمد خليل كرة رأسية بعد عرضية متقنة أنقدها حارس المنتخب القطري ببراعة.

وعند الدقيقة 80 أطلق حسن الهيدوس رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثالث بكرة ساقطة بعد انفراده بالحارس الإماراتي جابر عيسى، وعند الدقيقة 90 قام الحكم بطرد اللاعب فارس جمعة بعد عودته لتقنية الفار والتي أثبتت استخدامه للمرفق تجاه أحد لاعبي المنتخب القطري.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي أحرز المنتخب القطري الهدف الرابع عبر لاعبه حمد إسماعيل، والذي عزز به نتيجة المنتخب القطري، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة للمنتخب القطري دون مقابل للمنتخب الإماراتي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قطر يكسب الإمارات برباعية ويضرب موعداً مع اليابان في نهائي آسيا
سبق

غادر المنتخب الإماراتي مستضيف بطولة آسيا 2019 على يد نظيره القطري بعد أن أسقطه بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد في الدور نصف النهائي من البطولة ليتأهل الأخير لمواجهة اليابان في نهائي البطولة.

ظهر الشوط الأول بأفضلية مطلقة للمنتخب القطري وانضباط تكتيكي بفضل إمكانيات نجوم خط الوسط القطري بقيادة "عفيف" و"الهيدوس" اللذين شكّلا ضابطي إيقاع للمنتخب العنابي.

وعند الدقيقة 22 ترجم بوعلام خوخي هذه الأفضلية بتسجيله هدف الأفضلية للمنتخب القطري وذلك بعد تلقيه كرة من الجهة اليمنى قاد بها هجمة مرتدة على المرمى الإماراتي سددها مباشرة بعد دخوله منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة.

وعند الدقيقة 37 وضع المنتخب القطري قدمه الأخرى في الدور النهائي بعد مضاعفته النتيجة بهدف المعز علي بعد تبادل الكرة بين أقدام لاعبي المنتخب القطري في الجهة اليسرى انتهت للمعز الذي توغل بين الدفاعات الإمارتية، وسددها بقدمه اليمنى من على مشارف منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيسر للحارس الإمارتي، وتحولت للشباك لينتهي الشوط الأول بهدفين لقطر دون مقابل للإمارات.

بدأ الشوط الثاني وتحسن أداء المنتخب الإماراتي، وذلك بتحركات الثلاثي الهجومي أحمد خليل والمخضرم إسماعيل مطر وعلي مبخوت مع عودة المنتخب القطري لتأمين مناطقه الخلفية، وعند الدقيقة 68 كاد المنتخب الإماراتي أن يقلص الفارق عبر إسماعيل مطر بعد تلقيه كرة منطقة الجزاء استخدم فيها كل خبرته الكروية عندما استدار وصوب كرة أنقذها الدفاع القطري.

وعند الدقيقة 71 سدد أحمد خليل كرة رأسية بعد عرضية متقنة أنقدها حارس المنتخب القطري ببراعة.

وعند الدقيقة 80 أطلق حسن الهيدوس رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثالث بكرة ساقطة بعد انفراده بالحارس الإماراتي جابر عيسى، وعند الدقيقة 90 قام الحكم بطرد اللاعب فارس جمعة بعد عودته لتقنية الفار والتي أثبتت استخدامه للمرفق تجاه أحد لاعبي المنتخب القطري.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي أحرز المنتخب القطري الهدف الرابع عبر لاعبه حمد إسماعيل، والذي عزز به نتيجة المنتخب القطري، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة للمنتخب القطري دون مقابل للمنتخب الإماراتي.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
07:17 PM
اخر تعديل
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
08:17 PM

قطر يكسب الإمارات برباعية ويضرب موعداً مع اليابان في نهائي آسيا

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
21
6,575

غادر المنتخب الإماراتي مستضيف بطولة آسيا 2019 على يد نظيره القطري بعد أن أسقطه بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد في الدور نصف النهائي من البطولة ليتأهل الأخير لمواجهة اليابان في نهائي البطولة.

ظهر الشوط الأول بأفضلية مطلقة للمنتخب القطري وانضباط تكتيكي بفضل إمكانيات نجوم خط الوسط القطري بقيادة "عفيف" و"الهيدوس" اللذين شكّلا ضابطي إيقاع للمنتخب العنابي.

وعند الدقيقة 22 ترجم بوعلام خوخي هذه الأفضلية بتسجيله هدف الأفضلية للمنتخب القطري وذلك بعد تلقيه كرة من الجهة اليمنى قاد بها هجمة مرتدة على المرمى الإماراتي سددها مباشرة بعد دخوله منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة.

وعند الدقيقة 37 وضع المنتخب القطري قدمه الأخرى في الدور النهائي بعد مضاعفته النتيجة بهدف المعز علي بعد تبادل الكرة بين أقدام لاعبي المنتخب القطري في الجهة اليسرى انتهت للمعز الذي توغل بين الدفاعات الإمارتية، وسددها بقدمه اليمنى من على مشارف منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيسر للحارس الإمارتي، وتحولت للشباك لينتهي الشوط الأول بهدفين لقطر دون مقابل للإمارات.

بدأ الشوط الثاني وتحسن أداء المنتخب الإماراتي، وذلك بتحركات الثلاثي الهجومي أحمد خليل والمخضرم إسماعيل مطر وعلي مبخوت مع عودة المنتخب القطري لتأمين مناطقه الخلفية، وعند الدقيقة 68 كاد المنتخب الإماراتي أن يقلص الفارق عبر إسماعيل مطر بعد تلقيه كرة منطقة الجزاء استخدم فيها كل خبرته الكروية عندما استدار وصوب كرة أنقذها الدفاع القطري.

وعند الدقيقة 71 سدد أحمد خليل كرة رأسية بعد عرضية متقنة أنقدها حارس المنتخب القطري ببراعة.

وعند الدقيقة 80 أطلق حسن الهيدوس رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثالث بكرة ساقطة بعد انفراده بالحارس الإماراتي جابر عيسى، وعند الدقيقة 90 قام الحكم بطرد اللاعب فارس جمعة بعد عودته لتقنية الفار والتي أثبتت استخدامه للمرفق تجاه أحد لاعبي المنتخب القطري.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي أحرز المنتخب القطري الهدف الرابع عبر لاعبه حمد إسماعيل، والذي عزز به نتيجة المنتخب القطري، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة للمنتخب القطري دون مقابل للمنتخب الإماراتي.

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