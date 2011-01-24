النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عائلة "البنيان" تحتفل بعقد قران ابنتهم من "بدر السديري"

احتفلت أسرة المغفور له بإذن الله عبد الرحمن بن بخيت بن ناصر البنيان، أمس، بعقد قران ابنتهم من ابن نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السابق بدر بن توفيق السديري.

جاء ذلك في مدينة جدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأقارب العروسين.

واحتفى بالعروس أبناءُ عبد الرحمن البنيان: "محمد"، وعبد العزيز"، والعم اللواء عبد الله البنيان، والعم الوزير المفوض بوزارة الخارجية السابق عمر البنيان.

إدارة صحيفة "سبق" تتقدّم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للعروسين، وتسأل الله لهما التوفيق والحياة السعيدة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
عائلة "البنيان" تحتفل بعقد قران ابنتهم من "بدر السديري"
سبق

احتفلت أسرة المغفور له بإذن الله عبد الرحمن بن بخيت بن ناصر البنيان، أمس، بعقد قران ابنتهم من ابن نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السابق بدر بن توفيق السديري.

جاء ذلك في مدينة جدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأقارب العروسين.

واحتفى بالعروس أبناءُ عبد الرحمن البنيان: "محمد"، وعبد العزيز"، والعم اللواء عبد الله البنيان، والعم الوزير المفوض بوزارة الخارجية السابق عمر البنيان.

إدارة صحيفة "سبق" تتقدّم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للعروسين، وتسأل الله لهما التوفيق والحياة السعيدة.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
06:56 PM

عائلة "البنيان" تحتفل بعقد قران ابنتهم من "بدر السديري"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
341

احتفلت أسرة المغفور له بإذن الله عبد الرحمن بن بخيت بن ناصر البنيان، أمس، بعقد قران ابنتهم من ابن نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السابق بدر بن توفيق السديري.

جاء ذلك في مدينة جدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأقارب العروسين.

واحتفى بالعروس أبناءُ عبد الرحمن البنيان: "محمد"، وعبد العزيز"، والعم اللواء عبد الله البنيان، والعم الوزير المفوض بوزارة الخارجية السابق عمر البنيان.

إدارة صحيفة "سبق" تتقدّم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للعروسين، وتسأل الله لهما التوفيق والحياة السعيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,557
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,144
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,010
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,949

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة