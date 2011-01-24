عائلة "البنيان" تحتفل بعقد قران ابنتهم من "بدر السديري"

احتفلت أسرة المغفور له بإذن الله عبد الرحمن بن بخيت بن ناصر البنيان، أمس، بعقد قران ابنتهم من ابن نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السابق بدر بن توفيق السديري.



جاء ذلك في مدينة جدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأقارب العروسين.



واحتفى بالعروس أبناءُ عبد الرحمن البنيان: "محمد"، وعبد العزيز"، والعم اللواء عبد الله البنيان، والعم الوزير المفوض بوزارة الخارجية السابق عمر البنيان.



إدارة صحيفة "سبق" تتقدّم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للعروسين، وتسأل الله لهما التوفيق والحياة السعيدة.