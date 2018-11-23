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استئصال ورم خطير من دماغ "ستيني" بمركز جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الحبيب بالعليا

المريض كان يعاني آلاماً وتشنجات حادة وصداعاً وضعفاً في درجة الوعي.. استغرقت 8 ساعات

تمكّن استشاريو مركز طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بالمجمع الطبي بالعليا التابع لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب، من اكتشاف إصابة مريض في العقد السادس من العمر بورم خطير في مراكز حساسة بالمخ، حيث كان المريض يعاني آلاماً وتشنجات حادة وصداعاً في الرأس وضعفاً في درجة الوعي نتيجة وجود هذا الورم.

هذا ما أوضحه الدكتور هاني عبدالعزيز؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب، الذي أضاف أن المريض وصل المستشفى في حالة متأخرة وبعد أن تمكّن منه المرض، حيث تمّ إخضاعه للفحوصات المخبرية الدقيقة والأشعة بالرنين مغناطيسي (M.R.I.)، وقد أبانت النتائج وجود ورم في الفص الصدغي مسبّباً إزاحة وضغطاً كبيراً على مراكز النطق بالمخ.

على أثر ذلك قام الفريق الطبي بدراسة نتائج الفحوصات ووضع المريض الصحي جيداً، لافتاً إلى أن العملية تعد واحدة من الجراحات الدقيقة جداً التي استغرقت 8 ساعات متواصلة، حيث تمّ استخدام تقنية الميكروسكوب الجراحي المتطور (Pentero)، وجهاز (Sonopet) الذي يعمل على استئصال الأورام في المناطق بالغة الحساسية وتفتيتها دون التأثير على الأنسجة الحيوية بالمخ الملاصقة للورم.

وتكللت الجهود بنجاح كبير، ولله الحمد، دون أي مضاعفات، حيث تمّت معاينة المريض بعد 24 ساعة وإجراء فحص كامل للجهاز العصبي، وتبيّن وجود تحسن كبير في حالته الصحية، وعدم تأثر وظائف الدماغ نهائياً، وخاصة النطق، كما انتهت لديه الآلام والأعراض السابق ذكرها كافة، وفي اليوم الخامس خرج من المستشفى وهو بصحة ممتازة، ولله الحمد.

وفي الختام، نصح الدكتور هاني؛ المرضى الذين يعانون الأعراض المشابهة، أهمية مراجعة المستشفيات ذات الإمكانات العالية والمتقدمة، مؤكداً أن مثل هذه العمليات تحتاج إلى مهارة جراحية عالية وخبرة طويلة، مع توافر التقنيات الطبية الحديثة لضمان الحصول على أفضل النتائج العلاجية.

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استئصال ورم خطير من دماغ "ستيني" بمركز جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الحبيب بالعليا
سبق

تمكّن استشاريو مركز طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بالمجمع الطبي بالعليا التابع لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب، من اكتشاف إصابة مريض في العقد السادس من العمر بورم خطير في مراكز حساسة بالمخ، حيث كان المريض يعاني آلاماً وتشنجات حادة وصداعاً في الرأس وضعفاً في درجة الوعي نتيجة وجود هذا الورم.

هذا ما أوضحه الدكتور هاني عبدالعزيز؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب، الذي أضاف أن المريض وصل المستشفى في حالة متأخرة وبعد أن تمكّن منه المرض، حيث تمّ إخضاعه للفحوصات المخبرية الدقيقة والأشعة بالرنين مغناطيسي (M.R.I.)، وقد أبانت النتائج وجود ورم في الفص الصدغي مسبّباً إزاحة وضغطاً كبيراً على مراكز النطق بالمخ.

على أثر ذلك قام الفريق الطبي بدراسة نتائج الفحوصات ووضع المريض الصحي جيداً، لافتاً إلى أن العملية تعد واحدة من الجراحات الدقيقة جداً التي استغرقت 8 ساعات متواصلة، حيث تمّ استخدام تقنية الميكروسكوب الجراحي المتطور (Pentero)، وجهاز (Sonopet) الذي يعمل على استئصال الأورام في المناطق بالغة الحساسية وتفتيتها دون التأثير على الأنسجة الحيوية بالمخ الملاصقة للورم.

وتكللت الجهود بنجاح كبير، ولله الحمد، دون أي مضاعفات، حيث تمّت معاينة المريض بعد 24 ساعة وإجراء فحص كامل للجهاز العصبي، وتبيّن وجود تحسن كبير في حالته الصحية، وعدم تأثر وظائف الدماغ نهائياً، وخاصة النطق، كما انتهت لديه الآلام والأعراض السابق ذكرها كافة، وفي اليوم الخامس خرج من المستشفى وهو بصحة ممتازة، ولله الحمد.

وفي الختام، نصح الدكتور هاني؛ المرضى الذين يعانون الأعراض المشابهة، أهمية مراجعة المستشفيات ذات الإمكانات العالية والمتقدمة، مؤكداً أن مثل هذه العمليات تحتاج إلى مهارة جراحية عالية وخبرة طويلة، مع توافر التقنيات الطبية الحديثة لضمان الحصول على أفضل النتائج العلاجية.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
08:55 AM

استئصال ورم خطير من دماغ "ستيني" بمركز جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الحبيب بالعليا

المريض كان يعاني آلاماً وتشنجات حادة وصداعاً وضعفاً في درجة الوعي.. استغرقت 8 ساعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن استشاريو مركز طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بالمجمع الطبي بالعليا التابع لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب، من اكتشاف إصابة مريض في العقد السادس من العمر بورم خطير في مراكز حساسة بالمخ، حيث كان المريض يعاني آلاماً وتشنجات حادة وصداعاً في الرأس وضعفاً في درجة الوعي نتيجة وجود هذا الورم.

هذا ما أوضحه الدكتور هاني عبدالعزيز؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب، الذي أضاف أن المريض وصل المستشفى في حالة متأخرة وبعد أن تمكّن منه المرض، حيث تمّ إخضاعه للفحوصات المخبرية الدقيقة والأشعة بالرنين مغناطيسي (M.R.I.)، وقد أبانت النتائج وجود ورم في الفص الصدغي مسبّباً إزاحة وضغطاً كبيراً على مراكز النطق بالمخ.

على أثر ذلك قام الفريق الطبي بدراسة نتائج الفحوصات ووضع المريض الصحي جيداً، لافتاً إلى أن العملية تعد واحدة من الجراحات الدقيقة جداً التي استغرقت 8 ساعات متواصلة، حيث تمّ استخدام تقنية الميكروسكوب الجراحي المتطور (Pentero)، وجهاز (Sonopet) الذي يعمل على استئصال الأورام في المناطق بالغة الحساسية وتفتيتها دون التأثير على الأنسجة الحيوية بالمخ الملاصقة للورم.

وتكللت الجهود بنجاح كبير، ولله الحمد، دون أي مضاعفات، حيث تمّت معاينة المريض بعد 24 ساعة وإجراء فحص كامل للجهاز العصبي، وتبيّن وجود تحسن كبير في حالته الصحية، وعدم تأثر وظائف الدماغ نهائياً، وخاصة النطق، كما انتهت لديه الآلام والأعراض السابق ذكرها كافة، وفي اليوم الخامس خرج من المستشفى وهو بصحة ممتازة، ولله الحمد.

وفي الختام، نصح الدكتور هاني؛ المرضى الذين يعانون الأعراض المشابهة، أهمية مراجعة المستشفيات ذات الإمكانات العالية والمتقدمة، مؤكداً أن مثل هذه العمليات تحتاج إلى مهارة جراحية عالية وخبرة طويلة، مع توافر التقنيات الطبية الحديثة لضمان الحصول على أفضل النتائج العلاجية.

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