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إغلاق "عقبتي حزنة والأبناء" احترازيًا بعد هطول أمطار غزيرة

بسبب غزارة الأمطار ووجود عوائق تشكل خطرًا على السلامة العامة

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة حزنة وعقبة الأبناء، احترازيًا لضمان سلامة مرتادي الطريق.

ويأتي ذلك الإغلاق نتيجة غزارة الأمطار التي هطلت، ولوجود عوائق تشكل خطرًا على السلامة العامة، فيما لم تسجل أي حوادث، بفضل الله.

عقبة حزنة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق "عقبتي حزنة والأبناء" احترازيًا بعد هطول أمطار غزيرة
سبق

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة حزنة وعقبة الأبناء، احترازيًا لضمان سلامة مرتادي الطريق.

ويأتي ذلك الإغلاق نتيجة غزارة الأمطار التي هطلت، ولوجود عوائق تشكل خطرًا على السلامة العامة، فيما لم تسجل أي حوادث، بفضل الله.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
10:29 PM

إغلاق "عقبتي حزنة والأبناء" احترازيًا بعد هطول أمطار غزيرة

بسبب غزارة الأمطار ووجود عوائق تشكل خطرًا على السلامة العامة

أرشيفية
A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
386

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة حزنة وعقبة الأبناء، احترازيًا لضمان سلامة مرتادي الطريق.

ويأتي ذلك الإغلاق نتيجة غزارة الأمطار التي هطلت، ولوجود عوائق تشكل خطرًا على السلامة العامة، فيما لم تسجل أي حوادث، بفضل الله.

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