ويأتي ذلك الإغلاق نتيجة غزارة الأمطار التي هطلت، ولوجود عوائق تشكل خطرًا على السلامة العامة، فيما لم تسجل أي حوادث، بفضل الله.

إغلاق "عقبتي حزنة والأبناء" احترازيًا بعد هطول أمطار غزيرة أحمد العبدالله سبق 2020-11-28 أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة حزنة وعقبة الأبناء، احترازيًا لضمان سلامة مرتادي الطريق. ويأتي ذلك الإغلاق نتيجة غزارة الأمطار التي هطلت، ولوجود عوائق تشكل خطرًا على السلامة العامة، فيما لم تسجل أي حوادث، بفضل الله.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 10:29 PM

إغلاق "عقبتي حزنة والأبناء" احترازيًا بعد هطول أمطار غزيرة بسبب غزارة الأمطار ووجود عوائق تشكل خطرًا على السلامة العامة





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أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة عقبة حزنة وعقبة الأبناء، احترازيًا لضمان سلامة مرتادي الطريق.

ويأتي ذلك الإغلاق نتيجة غزارة الأمطار التي هطلت، ولوجود عوائق تشكل خطرًا على السلامة العامة، فيما لم تسجل أي حوادث، بفضل الله.