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"سباهي" يجدد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالدمام للمرة الثالثة

بعد اجتيازه تقييمًا ميدانيًّا لمتطلبات ومعايير الجودة والسلامة

حصل برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «CBAHI» سباهي، للمرة الثالثة ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، بعد أن اجتاز متطلبات ومعايير الجودة والسلامة وبرامج الاعتماد في نسختها الأخيرة والمحدثة.

وجاء هذا الاعتماد بعد إجراء تقييم ميداني شامل من أعضاء اللجنة والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وإجراءات سلامة المرضى.

وأعرب منسوبو مستشفى قوى الأمن بالدمام، عن سعادتهم لتجديد الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI للمرة الثالثة وثقة المركز في المستشفى والخدمات المقدمة؛ مؤكدين أن هذا الاعتماد سيمثل دافعًا لكافة منسوبي المستشفى للمضيّ قدمًا نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر في الأداء.

من جانبه، أوضح مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب علي الدوسري، أن إدارة المستشفى حريصة على تطبيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمستفيدين من منسوبي وزارة الداخلية وعائلاتهم، والعمل على مواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات الحديثة؛ تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وفق ما نحظى به من دعم سخي وتوجيهات حثيثة من لدن وزير الداخلية حفظه الله.

مستشفى قوى الأمن بالدمام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سباهي" يجدد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالدمام للمرة الثالثة
سبق

حصل برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «CBAHI» سباهي، للمرة الثالثة ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، بعد أن اجتاز متطلبات ومعايير الجودة والسلامة وبرامج الاعتماد في نسختها الأخيرة والمحدثة.

وجاء هذا الاعتماد بعد إجراء تقييم ميداني شامل من أعضاء اللجنة والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وإجراءات سلامة المرضى.

وأعرب منسوبو مستشفى قوى الأمن بالدمام، عن سعادتهم لتجديد الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI للمرة الثالثة وثقة المركز في المستشفى والخدمات المقدمة؛ مؤكدين أن هذا الاعتماد سيمثل دافعًا لكافة منسوبي المستشفى للمضيّ قدمًا نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر في الأداء.

من جانبه، أوضح مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب علي الدوسري، أن إدارة المستشفى حريصة على تطبيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمستفيدين من منسوبي وزارة الداخلية وعائلاتهم، والعمل على مواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات الحديثة؛ تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وفق ما نحظى به من دعم سخي وتوجيهات حثيثة من لدن وزير الداخلية حفظه الله.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
11:26 AM

"سباهي" يجدد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالدمام للمرة الثالثة

بعد اجتيازه تقييمًا ميدانيًّا لمتطلبات ومعايير الجودة والسلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حصل برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «CBAHI» سباهي، للمرة الثالثة ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، بعد أن اجتاز متطلبات ومعايير الجودة والسلامة وبرامج الاعتماد في نسختها الأخيرة والمحدثة.

وجاء هذا الاعتماد بعد إجراء تقييم ميداني شامل من أعضاء اللجنة والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وإجراءات سلامة المرضى.

وأعرب منسوبو مستشفى قوى الأمن بالدمام، عن سعادتهم لتجديد الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI للمرة الثالثة وثقة المركز في المستشفى والخدمات المقدمة؛ مؤكدين أن هذا الاعتماد سيمثل دافعًا لكافة منسوبي المستشفى للمضيّ قدمًا نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر في الأداء.

من جانبه، أوضح مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب علي الدوسري، أن إدارة المستشفى حريصة على تطبيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمستفيدين من منسوبي وزارة الداخلية وعائلاتهم، والعمل على مواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات الحديثة؛ تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وفق ما نحظى به من دعم سخي وتوجيهات حثيثة من لدن وزير الداخلية حفظه الله.

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