النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين تفرض حجراً طارئاً على 11 حيّا في بكين

عقب اكتشاف عشرات الإصابات بكوفيد-19

فرضت السلطات الصينية حجراً طارئاً على 11 حيّا في بكين عقب اكتشاف عشرات الإصابات بكوفيد-19 في سكان العاصمة, بعد أن رفعت التدابير الوقائية تدريجيًا مع تراجع عدد الإصابات التي اقتصر أغلبها خلال الأشهر الأخيرة على السكان العائدين من خارج البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية أن أغلب الإصابات الجديدة بالفيروس مرتبطة بسوق شيفاندي، الواقع في ضاحية فينغتاي، حيث أحصت سبع إصابات بالفيروس في المناطق المحيطة بالسوق واُكتشفت 45 إصابة أخرى لا تحمل أعراضًا عقب فحص نحو ألفي عامل في السوق.

وأغلقت السلطات سوق شيفاندي لتنظيم حملة فحص واسعة تشمل كلّ من كان له "صلة وثيقة" بالسوق منذ 30 مايو، ومن بينهم نحو 10 آلاف عامل في السوق.

وأرجأت عودة التلاميذ إلى المدارس الابتدائية في المدينة وعلقت جميع الفعاليات الرياضية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين تفرض حجراً طارئاً على 11 حيّا في بكين
سبق

فرضت السلطات الصينية حجراً طارئاً على 11 حيّا في بكين عقب اكتشاف عشرات الإصابات بكوفيد-19 في سكان العاصمة, بعد أن رفعت التدابير الوقائية تدريجيًا مع تراجع عدد الإصابات التي اقتصر أغلبها خلال الأشهر الأخيرة على السكان العائدين من خارج البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية أن أغلب الإصابات الجديدة بالفيروس مرتبطة بسوق شيفاندي، الواقع في ضاحية فينغتاي، حيث أحصت سبع إصابات بالفيروس في المناطق المحيطة بالسوق واُكتشفت 45 إصابة أخرى لا تحمل أعراضًا عقب فحص نحو ألفي عامل في السوق.

وأغلقت السلطات سوق شيفاندي لتنظيم حملة فحص واسعة تشمل كلّ من كان له "صلة وثيقة" بالسوق منذ 30 مايو، ومن بينهم نحو 10 آلاف عامل في السوق.

وأرجأت عودة التلاميذ إلى المدارس الابتدائية في المدينة وعلقت جميع الفعاليات الرياضية.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
06:11 PM

الصين تفرض حجراً طارئاً على 11 حيّا في بكين

عقب اكتشاف عشرات الإصابات بكوفيد-19

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
4
2,853

فرضت السلطات الصينية حجراً طارئاً على 11 حيّا في بكين عقب اكتشاف عشرات الإصابات بكوفيد-19 في سكان العاصمة, بعد أن رفعت التدابير الوقائية تدريجيًا مع تراجع عدد الإصابات التي اقتصر أغلبها خلال الأشهر الأخيرة على السكان العائدين من خارج البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية أن أغلب الإصابات الجديدة بالفيروس مرتبطة بسوق شيفاندي، الواقع في ضاحية فينغتاي، حيث أحصت سبع إصابات بالفيروس في المناطق المحيطة بالسوق واُكتشفت 45 إصابة أخرى لا تحمل أعراضًا عقب فحص نحو ألفي عامل في السوق.

وأغلقت السلطات سوق شيفاندي لتنظيم حملة فحص واسعة تشمل كلّ من كان له "صلة وثيقة" بالسوق منذ 30 مايو، ومن بينهم نحو 10 آلاف عامل في السوق.

وأرجأت عودة التلاميذ إلى المدارس الابتدائية في المدينة وعلقت جميع الفعاليات الرياضية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,064
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,683
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,628
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,178

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة