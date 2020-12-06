البرازيل: 43209 إصابات جديدة بكورونا و664 حالة وفاة
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 43209 إصابات مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و664 حالة وفاة بسبب كوفيد-19.
وقالت بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت حتى الآن ستة ملايين و577177 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 176628، في ثالث أسوأ تفشٍ في العالم خارج الولايات المتحدة والهند.
البرازيل
فيروس كورونا الجديد
البرازيل: 43209 إصابات جديدة بكورونا و664 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-06
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 43209 إصابات مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و664 حالة وفاة بسبب كوفيد-19.
وقالت بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت حتى الآن ستة ملايين و577177 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 176628، في ثالث أسوأ تفشٍ في العالم خارج الولايات المتحدة والهند.
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
08:31 AM
البرازيل: 43209 إصابات جديدة بكورونا و664 حالة وفاة
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 43209 إصابات مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و664 حالة وفاة بسبب كوفيد-19.
وقالت بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت حتى الآن ستة ملايين و577177 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 176628، في ثالث أسوأ تفشٍ في العالم خارج الولايات المتحدة والهند.