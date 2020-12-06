البرازيل: 43209 إصابات جديدة بكورونا و664 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 43209 إصابات مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و664 حالة وفاة بسبب كوفيد-19.

وقالت بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت حتى الآن ستة ملايين و577177 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 176628، في ثالث أسوأ تفشٍ في العالم خارج الولايات المتحدة والهند.