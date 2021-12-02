النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزكاة والضريبة والجمارك" تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من "القيادات الواعدة"

البرنامج يعقد بالتعاون مع كلية انسياد لإدارة الأعمال العالمية

رعى محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "القيادات الواعدة" الذي تقدمه الهيئة لمنسوبيها، وذلك بالتعاون مع كلية انسياد لإدارة الأعمال العالمية.

وبلغ عدد خريجي البرنامج الذي استمر 4 أشهر، 30 خريجاً وخريجة من منسوبي الهيئة؛ حيث جرى تنفيذه على ثلاث مراحل؛ الأولى حول القيادة، والثانية حول الاستراتيجية الرقمية.

وركزت المرحلة الثالثة على إعداد المشاريع وورش العمل، كما اشتمل البرنامج على اختبارات قصيرة وحالات عملية، واستعراض فيديوهات تعليمية، بالإضافة إلى العروض والمشاريع لضمان تطبيق ما تم تعلمه على أرض الواقع.

ويُعد برنامج "القيادات الواعدة" الذي جرى تنفيذه بالتعاون مع كلية انسياد لإدارة الأعمال العالمية، أحد البرامج التطويرية التي تقدمها الهيئة للموظفين المتميزين لتأهيلهم ليكونوا قيادات واعدة في الجانب القيادي والفني؛ حيث تم تصميم البرنامج بما يتناسب مع استراتيجية الهيئة "2021-2024".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة والضريبة والجمارك" تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من "القيادات الواعدة"
سبق

رعى محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "القيادات الواعدة" الذي تقدمه الهيئة لمنسوبيها، وذلك بالتعاون مع كلية انسياد لإدارة الأعمال العالمية.

وبلغ عدد خريجي البرنامج الذي استمر 4 أشهر، 30 خريجاً وخريجة من منسوبي الهيئة؛ حيث جرى تنفيذه على ثلاث مراحل؛ الأولى حول القيادة، والثانية حول الاستراتيجية الرقمية.

وركزت المرحلة الثالثة على إعداد المشاريع وورش العمل، كما اشتمل البرنامج على اختبارات قصيرة وحالات عملية، واستعراض فيديوهات تعليمية، بالإضافة إلى العروض والمشاريع لضمان تطبيق ما تم تعلمه على أرض الواقع.

ويُعد برنامج "القيادات الواعدة" الذي جرى تنفيذه بالتعاون مع كلية انسياد لإدارة الأعمال العالمية، أحد البرامج التطويرية التي تقدمها الهيئة للموظفين المتميزين لتأهيلهم ليكونوا قيادات واعدة في الجانب القيادي والفني؛ حيث تم تصميم البرنامج بما يتناسب مع استراتيجية الهيئة "2021-2024".

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
05:46 PM

"الزكاة والضريبة والجمارك" تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من "القيادات الواعدة"

البرنامج يعقد بالتعاون مع كلية انسياد لإدارة الأعمال العالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
96

رعى محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "القيادات الواعدة" الذي تقدمه الهيئة لمنسوبيها، وذلك بالتعاون مع كلية انسياد لإدارة الأعمال العالمية.

وبلغ عدد خريجي البرنامج الذي استمر 4 أشهر، 30 خريجاً وخريجة من منسوبي الهيئة؛ حيث جرى تنفيذه على ثلاث مراحل؛ الأولى حول القيادة، والثانية حول الاستراتيجية الرقمية.

وركزت المرحلة الثالثة على إعداد المشاريع وورش العمل، كما اشتمل البرنامج على اختبارات قصيرة وحالات عملية، واستعراض فيديوهات تعليمية، بالإضافة إلى العروض والمشاريع لضمان تطبيق ما تم تعلمه على أرض الواقع.

ويُعد برنامج "القيادات الواعدة" الذي جرى تنفيذه بالتعاون مع كلية انسياد لإدارة الأعمال العالمية، أحد البرامج التطويرية التي تقدمها الهيئة للموظفين المتميزين لتأهيلهم ليكونوا قيادات واعدة في الجانب القيادي والفني؛ حيث تم تصميم البرنامج بما يتناسب مع استراتيجية الهيئة "2021-2024".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,489
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,292
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,327

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة