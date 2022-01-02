تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، والفريش، والفقرة، واليتمة، وخيبر، وطاشا، وينبع النخل).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحًا.