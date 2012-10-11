إيداع حارق فصله بـ"مدرسة صبيا" في دار الملاحظة الاجتماعية بجازان

لحين استكمال الإجراءات النظامية

أودعت الجهات الأمنية مساء أمس، الطالب الذي أقدم على إحراق فصله في مدرسة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان أول من أمس، في دار الملاحظة الاجتماعية بالمنطقة؛ حتى تستكمل الإجراءات النظامية، وذلك بعد بدء التحقيقات في القضية بشكل فوري بعد وقوع الحادثة.

وأشارت المصادر إلى أن "الصبي" قد تسلمته دار الملاحظة الاجتماعية، وهي الإدارة المختصة بتوقيف الأحداث ومن هو في مثل سنه.

وكانت مصادر كشفت لـ"سبق" عن أن الطالب الذي حرق فصله متعمداً في مدرسة بمحافظة صبيا، وانفردت "سبق" بنشر تفاصيل الحادثة أمس، أفاد بأنه أقدم على فعلته بناء على طلب من طالب آخر بمقابل مادي؛ ما استدعى إدارة المدرسة لإنهاء الإجراءات، وطلب الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات.

وجاء في التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من مصدر مسؤول، أن الطلاب لم يتم صرفهم أو إخلاء المدرسة؛ لكون الحريق محدوداً، وقد اكتُشف مبكراً، ووصل الدفاع المدني، وأكمل مهمة الإطفاء.