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محافظ صامطة يرعى حفل ختام دورات الإمام المجدد عبدالله القرعاوي.. غدًا

استمرت 15 يومًا.. ونُفِّذ خلالها 10 محاضرات و3 كلمات و44 درسًا

يرعى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة مساء يوم غد السبت 24 / 10 / 1442هـ عن بُعد، بمشاركة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، الحفل الافتراضي الختامي لدورات الإمام المجدد عبدالله القرعاوي -رحمه الله- العلمية لعام 1442هـ.

وتفصيلاً، ينظِّم الحفل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة. وسوف يُنقل الحفل عبر قناة الجمعية على منصة التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) وعبر تطبيق (zoom)

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، الشيخ محمد بن زيد المدخلي، أن دورات الشيخ عبدالله القرعاوي العلمية تفرعت إلى دورة الدعاة الـ19، ودورة الأمن الفكري الـ5، والدورة العلمية المتقدمة الـ27، والدورة النسائية الـ16، ودورة الصم وضعاف السمع الـ21.

وأضاف "المدخلي": إن الدورة حققت المراد منها بعون الله، وتفاعل معها طلبة العلم عن بُعد عبر تطبيق zoom وقناة الجمعية على منصة التواصل الاجتماعي اليوتيوب. موجهًا شكره لمحافظ صامطة على رعايته ختام هذه الدورة مساء يوم غد السبت عند الساعة الـ9:00 مساء.

ووجّه شكره للمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ولجميع المشايخ وطلاب العلم، على مشاركاتهم التي كان لها الأثر الطيب في إنجاح الدورة العلمية.

يُذكر أن الدورات بدأت يوم الجمعة الموافق 09/ 10/ 1442هـ، واستمرت لمدة 15 يومًا، ونُفّذ بها 10 محاضرات و3 كلمات و44 درسًا، وقدمها نخبة من المشايخ والدعاة الفضلاء.

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محافظ صامطة يرعى حفل ختام دورات الإمام المجدد عبدالله القرعاوي.. غدًا
سبق

يرعى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة مساء يوم غد السبت 24 / 10 / 1442هـ عن بُعد، بمشاركة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، الحفل الافتراضي الختامي لدورات الإمام المجدد عبدالله القرعاوي -رحمه الله- العلمية لعام 1442هـ.

وتفصيلاً، ينظِّم الحفل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة. وسوف يُنقل الحفل عبر قناة الجمعية على منصة التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) وعبر تطبيق (zoom)

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، الشيخ محمد بن زيد المدخلي، أن دورات الشيخ عبدالله القرعاوي العلمية تفرعت إلى دورة الدعاة الـ19، ودورة الأمن الفكري الـ5، والدورة العلمية المتقدمة الـ27، والدورة النسائية الـ16، ودورة الصم وضعاف السمع الـ21.

وأضاف "المدخلي": إن الدورة حققت المراد منها بعون الله، وتفاعل معها طلبة العلم عن بُعد عبر تطبيق zoom وقناة الجمعية على منصة التواصل الاجتماعي اليوتيوب. موجهًا شكره لمحافظ صامطة على رعايته ختام هذه الدورة مساء يوم غد السبت عند الساعة الـ9:00 مساء.

ووجّه شكره للمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ولجميع المشايخ وطلاب العلم، على مشاركاتهم التي كان لها الأثر الطيب في إنجاح الدورة العلمية.

يُذكر أن الدورات بدأت يوم الجمعة الموافق 09/ 10/ 1442هـ، واستمرت لمدة 15 يومًا، ونُفّذ بها 10 محاضرات و3 كلمات و44 درسًا، وقدمها نخبة من المشايخ والدعاة الفضلاء.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
10:17 PM

محافظ صامطة يرعى حفل ختام دورات الإمام المجدد عبدالله القرعاوي.. غدًا

استمرت 15 يومًا.. ونُفِّذ خلالها 10 محاضرات و3 كلمات و44 درسًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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يرعى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة مساء يوم غد السبت 24 / 10 / 1442هـ عن بُعد، بمشاركة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، الحفل الافتراضي الختامي لدورات الإمام المجدد عبدالله القرعاوي -رحمه الله- العلمية لعام 1442هـ.

وتفصيلاً، ينظِّم الحفل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة. وسوف يُنقل الحفل عبر قناة الجمعية على منصة التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) وعبر تطبيق (zoom)

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، الشيخ محمد بن زيد المدخلي، أن دورات الشيخ عبدالله القرعاوي العلمية تفرعت إلى دورة الدعاة الـ19، ودورة الأمن الفكري الـ5، والدورة العلمية المتقدمة الـ27، والدورة النسائية الـ16، ودورة الصم وضعاف السمع الـ21.

وأضاف "المدخلي": إن الدورة حققت المراد منها بعون الله، وتفاعل معها طلبة العلم عن بُعد عبر تطبيق zoom وقناة الجمعية على منصة التواصل الاجتماعي اليوتيوب. موجهًا شكره لمحافظ صامطة على رعايته ختام هذه الدورة مساء يوم غد السبت عند الساعة الـ9:00 مساء.

ووجّه شكره للمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ولجميع المشايخ وطلاب العلم، على مشاركاتهم التي كان لها الأثر الطيب في إنجاح الدورة العلمية.

يُذكر أن الدورات بدأت يوم الجمعة الموافق 09/ 10/ 1442هـ، واستمرت لمدة 15 يومًا، ونُفّذ بها 10 محاضرات و3 كلمات و44 درسًا، وقدمها نخبة من المشايخ والدعاة الفضلاء.

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