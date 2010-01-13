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"الصحة": لا توجد توصية بإيقاف دواء "كليمين" خلال الإصابة بـ"كورونا"

نصحت بالاستمرار على الخطة العلاجية المحددة من قِبَل الطبيب وتجنب إيقافها

قالت وزارة الصحة إنه لا يوجد توصية بإيقاف دواء "كليمين" خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في ردها على تساؤل إحدى المتابعات لحساب الصحة 937، حول تعارض الدواء مع الإصابة بالفيروس، أنه بشكل عام ينبغي الاستمرار على الخطة العلاجية المحددة من قِبَل الطبيب، وتجنب التوقف عن استخدام الأدوية دون إشراف الطبيب المعالج.

يُذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 5362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 593545 حالة، كما سجلت 2499 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 552057 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": لا توجد توصية بإيقاف دواء "كليمين" خلال الإصابة بـ"كورونا"
سبق

قالت وزارة الصحة إنه لا يوجد توصية بإيقاف دواء "كليمين" خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في ردها على تساؤل إحدى المتابعات لحساب الصحة 937، حول تعارض الدواء مع الإصابة بالفيروس، أنه بشكل عام ينبغي الاستمرار على الخطة العلاجية المحددة من قِبَل الطبيب، وتجنب التوقف عن استخدام الأدوية دون إشراف الطبيب المعالج.

يُذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 5362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 593545 حالة، كما سجلت 2499 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 552057 حالة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
09:50 AM

"الصحة": لا توجد توصية بإيقاف دواء "كليمين" خلال الإصابة بـ"كورونا"

نصحت بالاستمرار على الخطة العلاجية المحددة من قِبَل الطبيب وتجنب إيقافها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,882

قالت وزارة الصحة إنه لا يوجد توصية بإيقاف دواء "كليمين" خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في ردها على تساؤل إحدى المتابعات لحساب الصحة 937، حول تعارض الدواء مع الإصابة بالفيروس، أنه بشكل عام ينبغي الاستمرار على الخطة العلاجية المحددة من قِبَل الطبيب، وتجنب التوقف عن استخدام الأدوية دون إشراف الطبيب المعالج.

يُذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 5362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 593545 حالة، كما سجلت 2499 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 552057 حالة.

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