"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية حتى الـ10 مساء

"الأرصاد" نبهت من سحب رعدية على عدد من المحافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى العاشرة مساءً.