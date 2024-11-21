"آل الشيخ": سيارة المستقبل الوحيدة بالعالم صممت خصيصاً لموسم الرياض

ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زواره اقتناؤها

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن سيارة المستقبل "سيارة 2030"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في منطقة "معرض الرياض للسيارات" بالجنادرية.



وأعلن آل الشيخ أن "سيارة 2030"، والتي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصاً لموسم الرياض، وتحديداً لمعرض الرياض للسيارات، حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.



وانطلقت فعاليات منطقة "معرض الرياض للسيارات" المنطقة الثالثة من مناطق #موسم_الرياض، اليوم الخميس 21 نوفمبر وستستمر حتى الخميس المقبل 26 نوفمبر 2019م، ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، و Monster Jam، و Police Academy، و Hot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.