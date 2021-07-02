النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيل تسجّل 65163 إصابة جديدة و2029 وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 65163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2029 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز 18 مليوناً و622 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 521 ألف حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرازيل تسجّل 65163 إصابة جديدة و2029 وفاة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 65163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2029 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز 18 مليوناً و622 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 521 ألف حالة.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
01:16 PM

البرازيل تسجّل 65163 إصابة جديدة و2029 وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - برازيليا
0
62

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 65163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2029 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز 18 مليوناً و622 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 521 ألف حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,910
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,305
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,574
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,128

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة