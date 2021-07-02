البرازيل تسجّل 65163 إصابة جديدة و2029 وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 65163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2029 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز 18 مليوناً و622 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 521 ألف حالة.