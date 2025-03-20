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متحدث شرطة مكة لـ"سبق": لا صحة لمنع دخول المقيمين العاصمة المقدسة

أكد أنه لم يصدر شيء بهذا الخصوص

نفى المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، ما يُتداول حول منع المقيمين ممن إقامته من خارج مكة المكرمة من دخول العاصمة المقدسة، وقال في رد على استفسار "سبق" حول المتداوَل: "غير صحيح؛ لم يصدر شيء بهذا الخصوص".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات الماضية رسائل حول منع الدخول لمكة المكرمة للمقيمين الذين إقامتهم من خارج مكة المكرمة، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة شرطة مكة المكرمة

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متحدث شرطة مكة لـ"سبق": لا صحة لمنع دخول المقيمين العاصمة المقدسة
سبق

نفى المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، ما يُتداول حول منع المقيمين ممن إقامته من خارج مكة المكرمة من دخول العاصمة المقدسة، وقال في رد على استفسار "سبق" حول المتداوَل: "غير صحيح؛ لم يصدر شيء بهذا الخصوص".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات الماضية رسائل حول منع الدخول لمكة المكرمة للمقيمين الذين إقامتهم من خارج مكة المكرمة، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
10:25 PM

متحدث شرطة مكة لـ"سبق": لا صحة لمنع دخول المقيمين العاصمة المقدسة

أكد أنه لم يصدر شيء بهذا الخصوص

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,539

نفى المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، ما يُتداول حول منع المقيمين ممن إقامته من خارج مكة المكرمة من دخول العاصمة المقدسة، وقال في رد على استفسار "سبق" حول المتداوَل: "غير صحيح؛ لم يصدر شيء بهذا الخصوص".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات الماضية رسائل حول منع الدخول لمكة المكرمة للمقيمين الذين إقامتهم من خارج مكة المكرمة، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة.

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