النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 279 خلال الـ24 ساعة الماضية

مع استمرار إصابات كورونا.. "غوغل" تمدد عمل موظفيها من المنزل إلى 2022

سنسمح للمكاتب المحلية بتقرير موعد إنهاء خيار العمل من المنزل والعودة للمكاتب

أجّلت شركة غوغل عودة الموظفين إلى المكاتب حتى يناير 2022، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بسبب سلالة دلتا المتحورة.

وكانت شركة محركات البحث العملاقة تُخطط في البداية لعودة معظم موظفيها إلى وظائفهم في المكاتب بحلول أكتوبر من هذا العام.

وكتب ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، في مذكرة للموظفين: "بالنسبة لبعض المواقع، بدأت الظروف تتحسن؛ ولكن في أجزاء كثيرة من العالم لا تزال الجائحة تسبب حالة من عدم اليقين".

وأضاف: "مع الإقرار بذلك، سنمدد سياستنا العالمية للعودة الطوعية إلى المكاتب حتى 10 يناير 2022 لإعطاء المزيد من المرونة والاختيار لموظفي غوغل".

وبعد 10 يناير، قالت "غوغل" إنها ستسمح للمكاتب المحلية بتقرير موعد إنهاء خيار العمل من المنزل ومطالبة الموظفين بالعودة إلى مكاتبهم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مع استمرار إصابات كورونا.. "غوغل" تمدد عمل موظفيها من المنزل إلى 2022
سبق

أجّلت شركة غوغل عودة الموظفين إلى المكاتب حتى يناير 2022، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بسبب سلالة دلتا المتحورة.

وكانت شركة محركات البحث العملاقة تُخطط في البداية لعودة معظم موظفيها إلى وظائفهم في المكاتب بحلول أكتوبر من هذا العام.

وكتب ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، في مذكرة للموظفين: "بالنسبة لبعض المواقع، بدأت الظروف تتحسن؛ ولكن في أجزاء كثيرة من العالم لا تزال الجائحة تسبب حالة من عدم اليقين".

وأضاف: "مع الإقرار بذلك، سنمدد سياستنا العالمية للعودة الطوعية إلى المكاتب حتى 10 يناير 2022 لإعطاء المزيد من المرونة والاختيار لموظفي غوغل".

وبعد 10 يناير، قالت "غوغل" إنها ستسمح للمكاتب المحلية بتقرير موعد إنهاء خيار العمل من المنزل ومطالبة الموظفين بالعودة إلى مكاتبهم.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
09:20 AM

مع استمرار إصابات كورونا.. "غوغل" تمدد عمل موظفيها من المنزل إلى 2022

سنسمح للمكاتب المحلية بتقرير موعد إنهاء خيار العمل من المنزل والعودة للمكاتب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
615

أجّلت شركة غوغل عودة الموظفين إلى المكاتب حتى يناير 2022، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بسبب سلالة دلتا المتحورة.

وكانت شركة محركات البحث العملاقة تُخطط في البداية لعودة معظم موظفيها إلى وظائفهم في المكاتب بحلول أكتوبر من هذا العام.

وكتب ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، في مذكرة للموظفين: "بالنسبة لبعض المواقع، بدأت الظروف تتحسن؛ ولكن في أجزاء كثيرة من العالم لا تزال الجائحة تسبب حالة من عدم اليقين".

وأضاف: "مع الإقرار بذلك، سنمدد سياستنا العالمية للعودة الطوعية إلى المكاتب حتى 10 يناير 2022 لإعطاء المزيد من المرونة والاختيار لموظفي غوغل".

وبعد 10 يناير، قالت "غوغل" إنها ستسمح للمكاتب المحلية بتقرير موعد إنهاء خيار العمل من المنزل ومطالبة الموظفين بالعودة إلى مكاتبهم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,278
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,514
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,760
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,723

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة