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"الشؤون الإسلامية" تُغلق 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات "كورونا"

مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 26 يوماً 218 مسجداً تمّ فتح 196 منها

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، عشرة مساجد -مؤقتاً- في خمس مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبذلك، يصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 26 يوماً 218 مسجداً؛ تم فتح 196 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي: ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، تم رصد إصابة واحدة بكل مسجد، ومسجدان في المناطق التالية: القصيم والحدود الشمالية والشرقية، إضافة إلى مسجد واحد بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، تمّ رصد إصابة واحدة بجميع المساجد المغلقة.

وأشارت إلى إعادة فتح ثمانية مساجد؛ منها ثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بالمناطق التالية: الحدود الشمالية والباحة والجوف وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ونوّهت في ختام بيانها اليومي للجميع بتعاون المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، كما أكدت مواصلتها عمليات التعقيم والنظافة للمساجد وتطبيق التعليمات كافة بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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"الشؤون الإسلامية" تُغلق 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات "كورونا"
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، عشرة مساجد -مؤقتاً- في خمس مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبذلك، يصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 26 يوماً 218 مسجداً؛ تم فتح 196 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي: ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، تم رصد إصابة واحدة بكل مسجد، ومسجدان في المناطق التالية: القصيم والحدود الشمالية والشرقية، إضافة إلى مسجد واحد بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، تمّ رصد إصابة واحدة بجميع المساجد المغلقة.

وأشارت إلى إعادة فتح ثمانية مساجد؛ منها ثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بالمناطق التالية: الحدود الشمالية والباحة والجوف وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ونوّهت في ختام بيانها اليومي للجميع بتعاون المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، كما أكدت مواصلتها عمليات التعقيم والنظافة للمساجد وتطبيق التعليمات كافة بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
02:02 PM

"الشؤون الإسلامية" تُغلق 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات "كورونا"

مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 26 يوماً 218 مسجداً تمّ فتح 196 منها

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عبدالله العنزي - الرياض
0
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، عشرة مساجد -مؤقتاً- في خمس مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبذلك، يصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 26 يوماً 218 مسجداً؛ تم فتح 196 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي: ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، تم رصد إصابة واحدة بكل مسجد، ومسجدان في المناطق التالية: القصيم والحدود الشمالية والشرقية، إضافة إلى مسجد واحد بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، تمّ رصد إصابة واحدة بجميع المساجد المغلقة.

وأشارت إلى إعادة فتح ثمانية مساجد؛ منها ثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بالمناطق التالية: الحدود الشمالية والباحة والجوف وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ونوّهت في ختام بيانها اليومي للجميع بتعاون المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، كما أكدت مواصلتها عمليات التعقيم والنظافة للمساجد وتطبيق التعليمات كافة بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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