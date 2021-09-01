"القرشي" يحقّق برونزية سباق 100 متر.. و"الفيصل" يكافئه بمليون ريال

حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى عبدالرحمن القرشي الميدالية البرونزية في سباق 100 متر كراسي متحركة، ضمن دورة الألعاب البارالمبية، والمقامة حاليًّا في طوكيو.

وكان وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد قدم التهنئة للبطل "القرشي" من خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قائلًا: "سيتم تكريم بطلنا البارالمبي عبدالرحمن القرشي بجائزة الميدالية البرونزية وقدرها "مليون ريال" نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن في دورة الألعاب البارالمبية.