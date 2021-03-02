النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإرياني": التصريحات الايرانية تكشف بوضوح الأبعاد الحقيقية لمعركة مأرب

قال: ميليشيا الحوثي الإرهابية مجرد أداة إيرانية قذرة لقتل اليمنيين

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "إن المواقف الصادرة عن المسؤولين والإعلام الإيراني تكشف بوضوح الأبعاد الحقيقية للمعركة الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب اليمنية، والتطورات الحاصلة في المنطقة".

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى "أن اعتراف صحيفة كيهان؛ المقربة من مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي؛ بوقوف طهران خلف تصعيد ميليشيا الحوثي في مدينة مأرب، والهجمات الإرهابية على المملكة، والاعتداء على سفينة في بحر عُمان، رداً على غارات أمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا، دليل إضافي على الأيادي الإيرانية في كل هذه الأحداث التي تشهدها المنطقة".

وأوضح الوزير الإرياني؛ أن هذه الاعترافات تؤكّد من جديد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مجرد أداة إيرانية قذرة لقتل اليمنيين، ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتهديد حركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، وتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب بالمنطقة.

وطالب المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وتطبيق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف التدخلات الإيرانية في اليمن، والتصدّي لسياساتها التخريبية في المنطقة، ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وحماية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الإرياني": التصريحات الايرانية تكشف بوضوح الأبعاد الحقيقية لمعركة مأرب
سبق

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "إن المواقف الصادرة عن المسؤولين والإعلام الإيراني تكشف بوضوح الأبعاد الحقيقية للمعركة الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب اليمنية، والتطورات الحاصلة في المنطقة".

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى "أن اعتراف صحيفة كيهان؛ المقربة من مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي؛ بوقوف طهران خلف تصعيد ميليشيا الحوثي في مدينة مأرب، والهجمات الإرهابية على المملكة، والاعتداء على سفينة في بحر عُمان، رداً على غارات أمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا، دليل إضافي على الأيادي الإيرانية في كل هذه الأحداث التي تشهدها المنطقة".

وأوضح الوزير الإرياني؛ أن هذه الاعترافات تؤكّد من جديد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مجرد أداة إيرانية قذرة لقتل اليمنيين، ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتهديد حركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، وتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب بالمنطقة.

وطالب المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وتطبيق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف التدخلات الإيرانية في اليمن، والتصدّي لسياساتها التخريبية في المنطقة، ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وحماية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
08:22 AM

"الإرياني": التصريحات الايرانية تكشف بوضوح الأبعاد الحقيقية لمعركة مأرب

قال: ميليشيا الحوثي الإرهابية مجرد أداة إيرانية قذرة لقتل اليمنيين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
1
277

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "إن المواقف الصادرة عن المسؤولين والإعلام الإيراني تكشف بوضوح الأبعاد الحقيقية للمعركة الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب اليمنية، والتطورات الحاصلة في المنطقة".

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى "أن اعتراف صحيفة كيهان؛ المقربة من مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي؛ بوقوف طهران خلف تصعيد ميليشيا الحوثي في مدينة مأرب، والهجمات الإرهابية على المملكة، والاعتداء على سفينة في بحر عُمان، رداً على غارات أمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا، دليل إضافي على الأيادي الإيرانية في كل هذه الأحداث التي تشهدها المنطقة".

وأوضح الوزير الإرياني؛ أن هذه الاعترافات تؤكّد من جديد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مجرد أداة إيرانية قذرة لقتل اليمنيين، ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتهديد حركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، وتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب بالمنطقة.

وطالب المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وتطبيق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف التدخلات الإيرانية في اليمن، والتصدّي لسياساتها التخريبية في المنطقة، ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وحماية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,576
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,845
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,411
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,931

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة