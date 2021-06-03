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300 طفل يستفيدون من معرض التثقيف الصحي عن الفم والأسنان بأبها

نظمه مستشفى الولادة بالتعاون مع طب الأسنان بجامعة الملك خالد

نظم مستشفى أبها للولادة والأطفال عبر قسمي التثقيف الصحي والأسنان وجراحة الوجه والفكين، وبالتعاون مع أطباء الامتياز بكلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد، معرضاً توعوياً تثقيفياً عن صحة الفم والأسنان ببهو أحد المراكز التجارية على مدى ثلاثة أيام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشهد المعرض زيارة العديد من مرتادي المركز، حيث تم عمل فحص للأسنان على الفئات العمرية للأطفال، وبلغ عدد المستفيدين على هامش المعرض 300 طفل وطفلة.

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300 طفل يستفيدون من معرض التثقيف الصحي عن الفم والأسنان بأبها
سبق

نظم مستشفى أبها للولادة والأطفال عبر قسمي التثقيف الصحي والأسنان وجراحة الوجه والفكين، وبالتعاون مع أطباء الامتياز بكلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد، معرضاً توعوياً تثقيفياً عن صحة الفم والأسنان ببهو أحد المراكز التجارية على مدى ثلاثة أيام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشهد المعرض زيارة العديد من مرتادي المركز، حيث تم عمل فحص للأسنان على الفئات العمرية للأطفال، وبلغ عدد المستفيدين على هامش المعرض 300 طفل وطفلة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
12:41 PM

300 طفل يستفيدون من معرض التثقيف الصحي عن الفم والأسنان بأبها

نظمه مستشفى الولادة بالتعاون مع طب الأسنان بجامعة الملك خالد

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بندر آل عوض - أبها
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نظم مستشفى أبها للولادة والأطفال عبر قسمي التثقيف الصحي والأسنان وجراحة الوجه والفكين، وبالتعاون مع أطباء الامتياز بكلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد، معرضاً توعوياً تثقيفياً عن صحة الفم والأسنان ببهو أحد المراكز التجارية على مدى ثلاثة أيام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشهد المعرض زيارة العديد من مرتادي المركز، حيث تم عمل فحص للأسنان على الفئات العمرية للأطفال، وبلغ عدد المستفيدين على هامش المعرض 300 طفل وطفلة.

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