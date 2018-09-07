"فيلانويفا" يوجِّه رسالة لجماهير "الاتحاد"

وجَّه التشيلي كارلوس فيلانويفا، محترف الاتحاد الحالي، رسالة مصورة لجماهير الفريق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بمناسبة النتائج غير الجيدة للفريق التي افتتح بها الموسم الحالي.

وفي البداية شكر اللاعب جماهير العميد على دعمها المتواصل واللامحدود الذي – للأسف - لم يستطع لاعبو الفريق ترجمته إلى نتائج جيدة.

ووعد اللاعب جماهير الفريق هو وباقي اللاعبين بتعويض تلك النتائج، وبذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة القادمة لتعويض تلك النتائج السيئة.

وطالب فيلانويفا جماهير الفريق بمواصلة دعمها لهم خلال المباراة المقبلة أمام القادسية السبت بعد المقبل في الجولة الثانية من الدوري.

وجاءت بداية الاتحاد الموسم الحالي سيئة على غير المتوقع؛ إذ خسر الفريق لقب السوبر لمصلحة الهلال، ثم افتتح الدوري بخسارة أمام الشباب.