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وفد قطري يزور مصر لتسريع استئناف العلاقات بين البلدين

يستكمل جولة مباحثات وزيري الخارجية

وصل إلى القاهرة، اليوم (الاثنين)، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية القطرية الشيخ محمد بن حمد بن سعود آل ثاني، قادماً على رأس وفد من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق يومين؛ يبحث خلالها علاقات التعاون بين مصر وقطر.

ونقلت "الشرق" عن مصدر دبلوماسي أن زيارة الوفد القطري تأتي إطار جهود مصرية قطرية حثيثة للإسراع باستئناف العلاقات المصرية القطرية.

وأوضح المصدر أن الزيارة ستشهد استكمال جولة المباحثات، التي تمت بين وزيري خارجية البلدين على هامش فعاليات الدورة 155 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية.

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وفد قطري يزور مصر لتسريع استئناف العلاقات بين البلدين
سبق

وصل إلى القاهرة، اليوم (الاثنين)، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية القطرية الشيخ محمد بن حمد بن سعود آل ثاني، قادماً على رأس وفد من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق يومين؛ يبحث خلالها علاقات التعاون بين مصر وقطر.

ونقلت "الشرق" عن مصدر دبلوماسي أن زيارة الوفد القطري تأتي إطار جهود مصرية قطرية حثيثة للإسراع باستئناف العلاقات المصرية القطرية.

وأوضح المصدر أن الزيارة ستشهد استكمال جولة المباحثات، التي تمت بين وزيري خارجية البلدين على هامش فعاليات الدورة 155 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
05:38 PM

وفد قطري يزور مصر لتسريع استئناف العلاقات بين البلدين

يستكمل جولة مباحثات وزيري الخارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل إلى القاهرة، اليوم (الاثنين)، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية القطرية الشيخ محمد بن حمد بن سعود آل ثاني، قادماً على رأس وفد من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق يومين؛ يبحث خلالها علاقات التعاون بين مصر وقطر.

ونقلت "الشرق" عن مصدر دبلوماسي أن زيارة الوفد القطري تأتي إطار جهود مصرية قطرية حثيثة للإسراع باستئناف العلاقات المصرية القطرية.

وأوضح المصدر أن الزيارة ستشهد استكمال جولة المباحثات، التي تمت بين وزيري خارجية البلدين على هامش فعاليات الدورة 155 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية.

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