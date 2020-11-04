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أخضر الكرة الشاطئية يواصل استعداده في ينبع.. والأحمدي يتفقد المعسكر

يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري استعداداً للاستحقاقات المقبلة

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية اليوم الأربعاء، تدريباته بمعسكره المقام في بمدينة ينبع الصناعية، والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى "الأخضر" تدريباته على الملاعب الشاطئية بالهيئة الملكية في ينبع الصناعية، بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا الذي عمد إلى تقسيم الحصة التدريبية إلى فترتين صباحية ومسائية بهدف زيادة المعدل اللياقي لدى اللاعبين.

من جانبه، تفقد عضو مجلس إدارة الاتحاد بندر الأحمدي معسكر المنتخب حيث اطمأن على سير المعسكر وفق ما تم التجهيز والتخطيط له مسبقاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الكرة الشاطئية يواصل استعداده في ينبع.. والأحمدي يتفقد المعسكر
سبق

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية اليوم الأربعاء، تدريباته بمعسكره المقام في بمدينة ينبع الصناعية، والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى "الأخضر" تدريباته على الملاعب الشاطئية بالهيئة الملكية في ينبع الصناعية، بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا الذي عمد إلى تقسيم الحصة التدريبية إلى فترتين صباحية ومسائية بهدف زيادة المعدل اللياقي لدى اللاعبين.

من جانبه، تفقد عضو مجلس إدارة الاتحاد بندر الأحمدي معسكر المنتخب حيث اطمأن على سير المعسكر وفق ما تم التجهيز والتخطيط له مسبقاً.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
11:25 PM

أخضر الكرة الشاطئية يواصل استعداده في ينبع.. والأحمدي يتفقد المعسكر

يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري استعداداً للاستحقاقات المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية اليوم الأربعاء، تدريباته بمعسكره المقام في بمدينة ينبع الصناعية، والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى "الأخضر" تدريباته على الملاعب الشاطئية بالهيئة الملكية في ينبع الصناعية، بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا الذي عمد إلى تقسيم الحصة التدريبية إلى فترتين صباحية ومسائية بهدف زيادة المعدل اللياقي لدى اللاعبين.

من جانبه، تفقد عضو مجلس إدارة الاتحاد بندر الأحمدي معسكر المنتخب حيث اطمأن على سير المعسكر وفق ما تم التجهيز والتخطيط له مسبقاً.

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