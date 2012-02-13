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"متحدث الأرصاد": 16 يومًا تفصلنا عن الربيع.. وموجات بادرة متوقعة قريبًا

"القحطاني": المملكة تأثرت بـ5 موجات باردة سجلت فيها 6 درجات تحت الصفر

أكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن ما يفصلنا عن فصل الربيع أرصادياً هو 16 يوماً فقط.

وأوضح "القحطاني" في تغريدة بحساب المركز في "تويتر" أن المملكة تأثرت بخمس موجات باردة في شتاء هذا العام سجلنا فيها 6 درجات تحت الصفر، ولا يستبعد أن نتأثر بموجات قادمة في الأيام المتبقية بمشيئة الله.

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الأرصاد": 16 يومًا تفصلنا عن الربيع.. وموجات بادرة متوقعة قريبًا
سبق

أكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن ما يفصلنا عن فصل الربيع أرصادياً هو 16 يوماً فقط.

وأوضح "القحطاني" في تغريدة بحساب المركز في "تويتر" أن المملكة تأثرت بخمس موجات باردة في شتاء هذا العام سجلنا فيها 6 درجات تحت الصفر، ولا يستبعد أن نتأثر بموجات قادمة في الأيام المتبقية بمشيئة الله.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
02:18 PM

"متحدث الأرصاد": 16 يومًا تفصلنا عن الربيع.. وموجات بادرة متوقعة قريبًا

"القحطاني": المملكة تأثرت بـ5 موجات باردة سجلت فيها 6 درجات تحت الصفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن ما يفصلنا عن فصل الربيع أرصادياً هو 16 يوماً فقط.

وأوضح "القحطاني" في تغريدة بحساب المركز في "تويتر" أن المملكة تأثرت بخمس موجات باردة في شتاء هذا العام سجلنا فيها 6 درجات تحت الصفر، ولا يستبعد أن نتأثر بموجات قادمة في الأيام المتبقية بمشيئة الله.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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142 مليون ..

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