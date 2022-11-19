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الأمم المتحدة تدخل على خط المظاهرات الإيرانية.. حجم الضحايا خطير للغاية

طالبت النظام بمنع استخدام القوة في تفريق المحتجين

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد، اليوم (الثلاثاء) من استخدام قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مطالباً السلطات بالحد من استخدام القوة لتفريق الاحتجاجات، التي أطلقت شرارتها زيادة في أسعار الوقود.

من جهته، دعا المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل، السلطات في إيران إلى إعادة خدمة الإنترنت المقطوعة منذ السبت الماضي، واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بحسب ما أوردت "رويترز".

أفاد "كولفيل" في إفادة بجنيف بأن المكتب وصلته تقارير عن أن عدد القتلى في مظاهرات إيران بالعشرات.

وحذر المتحدث من أن حجم الضحايا خطير للغاية على نحو واضح.

الأمم المتحدة المظاهرات الإيرانية حقوق الإنسان

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة تدخل على خط المظاهرات الإيرانية.. حجم الضحايا خطير للغاية
سبق

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد، اليوم (الثلاثاء) من استخدام قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مطالباً السلطات بالحد من استخدام القوة لتفريق الاحتجاجات، التي أطلقت شرارتها زيادة في أسعار الوقود.

من جهته، دعا المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل، السلطات في إيران إلى إعادة خدمة الإنترنت المقطوعة منذ السبت الماضي، واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بحسب ما أوردت "رويترز".

أفاد "كولفيل" في إفادة بجنيف بأن المكتب وصلته تقارير عن أن عدد القتلى في مظاهرات إيران بالعشرات.

وحذر المتحدث من أن حجم الضحايا خطير للغاية على نحو واضح.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
03:07 PM

الأمم المتحدة تدخل على خط المظاهرات الإيرانية.. حجم الضحايا خطير للغاية

طالبت النظام بمنع استخدام القوة في تفريق المحتجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد، اليوم (الثلاثاء) من استخدام قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مطالباً السلطات بالحد من استخدام القوة لتفريق الاحتجاجات، التي أطلقت شرارتها زيادة في أسعار الوقود.

من جهته، دعا المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل، السلطات في إيران إلى إعادة خدمة الإنترنت المقطوعة منذ السبت الماضي، واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بحسب ما أوردت "رويترز".

أفاد "كولفيل" في إفادة بجنيف بأن المكتب وصلته تقارير عن أن عدد القتلى في مظاهرات إيران بالعشرات.

وحذر المتحدث من أن حجم الضحايا خطير للغاية على نحو واضح.

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