توصيل وسام "المؤسس" وتسليمه للمتبرعين في اتفاقية تجمع "سبل" و"وتين"

5 آلاف شحنة مجاناً خلال 12 شهرًا حرصاً على المساهمة في الأعمال المجتمعية

أبرمت مؤسسة البريد السعودي "سبل" وتطبيق "وتين" للتبرع بالدم في المملكة العربية السعودية، اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين؛ لتوصيل وسام الملك عبدالعزيز.

ويعد تطبيق وتين مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة للمتبرعين بالدم؛ حيث وقعها من جانب "سبل" نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان بن أنس الشريف، فيما وقعها من جانب "وتين" المدير التنفيذي لمؤسسة وتين الوقفية الدكتور تميم الغنام.



وقد نصت الاتفاقية على توصيل وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية والثالثة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وتسليمها للمتبرعين عبر تطبيق "وتين" وبعدد 5,000 شحنة مجاناً خلال 12 شهرًا، وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً لدعم "سبل" وحرصها على المساهمة في الأعمال المجتمعية.



يُذكر أن مؤسسة البريد السعودي "سبل" تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الالكتروني، ونجحت في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.