تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح وضعفاً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة جازان -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة جازان -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.
18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
12:31 PM
أمطار رعدية تواعد جازان في حالة تستمر لـ 10 مساءً
تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح وضعفاً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة جازان -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.