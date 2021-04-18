أمطار رعدية تواعد جازان في حالة تستمر لـ 10 مساءً

تشمل تأثيراتها نشاطاً في ‏الرياح وضعفاً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏جازان -‏بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً في ‏الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.