الجيش اليمني يقتل قياديًا حوثيًا بارزًا في الحديدة

"الحملي" قاد عملية تسلل فاشلة

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، مقتل محمد يحيى الحملي القائد الميداني البارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية، بنيران قواته في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني، أن "الحملي" المكنى "أبو أحمد" شارك في قيادة محاولة تسلل في جبهة الساحل الغربي انتهت بالفشل، ومقتل وإصابة عددٍ من منفذيها.

وأضاف أن مدفعية الجيش اليمني أطلقت قذائفها على وكر للحوثيين أثناء كسر محاولة التسلل، ما أسفر عن مقتل "الحملي" وعدد من مرافقيه.

وبيّن المركز أن "الحملي" الذي ينتمي لمديرية سنحان في محافظة صنعاء، صاحب الدور الأبرز في إنشاء معسكر تدريبي للحوثيين في قريته حَمِل، وهو من القيادات البارزة التي عملت في صفوف الحوثيين منذ حروب صعدة الست، ويتولى شقيقه الأصغر هاشم، منصب أركان حرب القوات الخاصة التابعة للميليشيا.