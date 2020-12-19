النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تتويج الفائزين في بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية

أُقيمت بحضور 52 مشاركًا تنافسوا في 4 فئات

اختُتمت بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكم"، بحضور 52 مشاركًا، تنافسوا في أربع فئات.

وتوَّج رئيس "تحكم" سعود الفغم، ورئيس بلدية القصب دغيشم الدغيشم، ورئيس مركز القصب سعد القاسم، الفائزين في البطولة التي أُقيمت في موقع الرياضات اللاسلكية بالقصب، وجاءت كالآتي:

- فئة طائرات الجت النفاثة‏:
الأول: سعيد العمري
الثاني: حمد الرفدان
الثالث: أحمد العنزي

- فئة طائرات الـ 3D المجنحة:
الأول: أيمن الحميضي
‏الثاني: ياسر الظاهري
الثالث: عمران النقبي "إماراتي"

- فئة السيارات اللاسلكية "بنزين":
الأول: محمد الخضير
‏الثاني: منير العيسى
‏الثالث: محمد العودة.

- فئة السيارات اللاسلكية "كهرباء":
‏الأول: مهدي العيسى
‏الثاني: عبدالحكيم المهنا
‏الثالث: ناصر الشايع

بطولة القصب الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية الاتحاد السعودي تحكم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تتويج الفائزين في بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية
سبق

اختُتمت بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكم"، بحضور 52 مشاركًا، تنافسوا في أربع فئات.

وتوَّج رئيس "تحكم" سعود الفغم، ورئيس بلدية القصب دغيشم الدغيشم، ورئيس مركز القصب سعد القاسم، الفائزين في البطولة التي أُقيمت في موقع الرياضات اللاسلكية بالقصب، وجاءت كالآتي:

- فئة طائرات الجت النفاثة‏:
الأول: سعيد العمري
الثاني: حمد الرفدان
الثالث: أحمد العنزي

- فئة طائرات الـ 3D المجنحة:
الأول: أيمن الحميضي
‏الثاني: ياسر الظاهري
الثالث: عمران النقبي "إماراتي"

- فئة السيارات اللاسلكية "بنزين":
الأول: محمد الخضير
‏الثاني: منير العيسى
‏الثالث: محمد العودة.

- فئة السيارات اللاسلكية "كهرباء":
‏الأول: مهدي العيسى
‏الثاني: عبدالحكيم المهنا
‏الثالث: ناصر الشايع

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
08:47 PM

تتويج الفائزين في بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية

أُقيمت بحضور 52 مشاركًا تنافسوا في 4 فئات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
12,646

اختُتمت بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكم"، بحضور 52 مشاركًا، تنافسوا في أربع فئات.

وتوَّج رئيس "تحكم" سعود الفغم، ورئيس بلدية القصب دغيشم الدغيشم، ورئيس مركز القصب سعد القاسم، الفائزين في البطولة التي أُقيمت في موقع الرياضات اللاسلكية بالقصب، وجاءت كالآتي:

- فئة طائرات الجت النفاثة‏:
الأول: سعيد العمري
الثاني: حمد الرفدان
الثالث: أحمد العنزي

- فئة طائرات الـ 3D المجنحة:
الأول: أيمن الحميضي
‏الثاني: ياسر الظاهري
الثالث: عمران النقبي "إماراتي"

- فئة السيارات اللاسلكية "بنزين":
الأول: محمد الخضير
‏الثاني: منير العيسى
‏الثالث: محمد العودة.

- فئة السيارات اللاسلكية "كهرباء":
‏الأول: مهدي العيسى
‏الثاني: عبدالحكيم المهنا
‏الثالث: ناصر الشايع

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,626
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,698
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,149

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة