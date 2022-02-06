حادثة ريان تجدِّد ذكريات مؤلمة وتكشف خطورة الآبار المكشوفة.. وهنا رابط الإبلاغ عنها

جدَّدت حادثة الطفل المغربي ريان، الذي توفي بعد سقوطه في بئر ارتوازية، ذكريات مؤلمة لحوادث مشابهة، تكشف خطورة الآبار الارتوازية.



وكانت الجهات المعنية السعودية قد اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات احترازية للحد من هذه الحوادث، فيما تتيح وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر نظام "بلِّغ" التبليغ عن الآبار المكشوفة عبر موقعها الإلكتروني؛ إذ تتيح إمكانية تسجيل البلاغ، وتحديد إحداثيات الموقع؛ للتعامل مع البلاغ، وذلك عبر الرابط الآتي:



https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/default.aspx