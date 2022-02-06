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حادثة ريان تجدِّد ذكريات مؤلمة وتكشف خطورة الآبار المكشوفة.. وهنا رابط الإبلاغ عنها

جدَّدت حادثة الطفل المغربي ريان، الذي توفي بعد سقوطه في بئر ارتوازية، ذكريات مؤلمة لحوادث مشابهة، تكشف خطورة الآبار الارتوازية.

وكانت الجهات المعنية السعودية قد اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات احترازية للحد من هذه الحوادث، فيما تتيح وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر نظام "بلِّغ" التبليغ عن الآبار المكشوفة عبر موقعها الإلكتروني؛ إذ تتيح إمكانية تسجيل البلاغ، وتحديد إحداثيات الموقع؛ للتعامل مع البلاغ، وذلك عبر الرابط الآتي:

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/default.aspx

وزارة البيئة والمياه والزراعة إنقاذ الطفل ريان المغرب شفشاون ريان البئر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادثة ريان تجدِّد ذكريات مؤلمة وتكشف خطورة الآبار المكشوفة.. وهنا رابط الإبلاغ عنها
سبق

جدَّدت حادثة الطفل المغربي ريان، الذي توفي بعد سقوطه في بئر ارتوازية، ذكريات مؤلمة لحوادث مشابهة، تكشف خطورة الآبار الارتوازية.

وكانت الجهات المعنية السعودية قد اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات احترازية للحد من هذه الحوادث، فيما تتيح وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر نظام "بلِّغ" التبليغ عن الآبار المكشوفة عبر موقعها الإلكتروني؛ إذ تتيح إمكانية تسجيل البلاغ، وتحديد إحداثيات الموقع؛ للتعامل مع البلاغ، وذلك عبر الرابط الآتي:

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/default.aspx

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
12:44 AM

حادثة ريان تجدِّد ذكريات مؤلمة وتكشف خطورة الآبار المكشوفة.. وهنا رابط الإبلاغ عنها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
5,711

جدَّدت حادثة الطفل المغربي ريان، الذي توفي بعد سقوطه في بئر ارتوازية، ذكريات مؤلمة لحوادث مشابهة، تكشف خطورة الآبار الارتوازية.

وكانت الجهات المعنية السعودية قد اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات احترازية للحد من هذه الحوادث، فيما تتيح وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر نظام "بلِّغ" التبليغ عن الآبار المكشوفة عبر موقعها الإلكتروني؛ إذ تتيح إمكانية تسجيل البلاغ، وتحديد إحداثيات الموقع؛ للتعامل مع البلاغ، وذلك عبر الرابط الآتي:

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/default.aspx

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,288
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