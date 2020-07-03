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البرازيل: وفيات فيروس كورونا تصل إلى 61884

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت البرازيل 1252 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات فيها إلى 61884.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أن حالات الإصابة بالفيروس زادت 48105 ليصل الإجمالي إلى مليون و496 ألفاً و858 حالةً، في ثاني أسوأ تفشٍ للفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: وفيات فيروس كورونا تصل إلى 61884
سبق

سجلت البرازيل 1252 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات فيها إلى 61884.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أن حالات الإصابة بالفيروس زادت 48105 ليصل الإجمالي إلى مليون و496 ألفاً و858 حالةً، في ثاني أسوأ تفشٍ للفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:48 PM

البرازيل: وفيات فيروس كورونا تصل إلى 61884

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل 1252 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات فيها إلى 61884.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أن حالات الإصابة بالفيروس زادت 48105 ليصل الإجمالي إلى مليون و496 ألفاً و858 حالةً، في ثاني أسوأ تفشٍ للفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

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