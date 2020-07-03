وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أن حالات الإصابة بالفيروس زادت 48105 ليصل الإجمالي إلى مليون و496 ألفاً و858 حالةً، في ثاني أسوأ تفشٍ للفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

سجلت البرازيل 1252 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات فيها إلى 61884.

البرازيل: وفيات فيروس كورونا تصل إلى 61884 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-03 سجلت البرازيل 1252 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات فيها إلى 61884. وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أن حالات الإصابة بالفيروس زادت 48105 ليصل الإجمالي إلى مليون و496 ألفاً و858 حالةً، في ثاني أسوأ تفشٍ للفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 01:48 PM

البرازيل: وفيات فيروس كورونا تصل إلى 61884 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية





A A A





0 مشاركة

سجلت البرازيل 1252 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات فيها إلى 61884.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أن حالات الإصابة بالفيروس زادت 48105 ليصل الإجمالي إلى مليون و496 ألفاً و858 حالةً، في ثاني أسوأ تفشٍ للفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.