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شاهد.. الهجمات الإلكترونية تعطّل حركة القطارات وتلغي مئات الرحلات في إيران

بعد خلل فني أصاب وحدات تحكم وسيطرة

في صفعة جديدة لطهران، استهدف هجوم إلكتروني قطاع الطرق وسكك الحديد في ‎إيران، وهو ما أدى إلى تعطل القطارات، كما أصاب خلل فني أجهزة الكمبيوتر في السكك الحديدية، أدى لتعطل مئات من خطوط القطارات، وعرقلة حركة المسافرين وفوضى في نقاط بيع التذاكر ومراكز الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمسافرين وأمتعتهم.

ويأتي ذلك إثر هجوم سيبراني مجهول المصدر، نفّذه متسللون عبر الانترنت اخترقوا شبكة السكك الحديدية الإيرانية.

وحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" فإن هذا الهجوم أدى إلى الفوضى وإلغاء وتأخير مئات الرحلات.

ونفى مسؤولو السكك الحديدية تعرض خدماتهم إلى أي هجوم إلكتروني، وقامت الوكالة الإيرانية بحذف تقريرها عن فوضى القطارات، حيث إن تخبط التصريحات من طهران عكس حالة من الهلع والخوف لدى المسؤولين هناك.

وكان مسؤولون إيرانيون قد تحدثوا عن هجمات سيبرانية تتعرض لها البلاد، وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي خلال شهر يوليو عام 2020 بالتزامن مع الهجوم الذي خلف أضراراً جسيمة في منشأة نووية إيرانية، وكذلك تأكيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني تعرض بلاده إلى أكثر من 13 هجمة شرسة استهدفت البنية التحتية وكبرى قطاعات المنشآت الحيوية، إضافة إلى الهجمات الأخرى ضد شبكة الإنترنت والاتصالات، ويبدو أن الهجمات السيبرانية طالما استخدمتها طهران ضد العديد من الدول ارتدت عليها لتتجرع مرارة الكأس التي أذاقتها لغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الهجمات الإلكترونية تعطّل حركة القطارات وتلغي مئات الرحلات في إيران
سبق

في صفعة جديدة لطهران، استهدف هجوم إلكتروني قطاع الطرق وسكك الحديد في ‎إيران، وهو ما أدى إلى تعطل القطارات، كما أصاب خلل فني أجهزة الكمبيوتر في السكك الحديدية، أدى لتعطل مئات من خطوط القطارات، وعرقلة حركة المسافرين وفوضى في نقاط بيع التذاكر ومراكز الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمسافرين وأمتعتهم.

ويأتي ذلك إثر هجوم سيبراني مجهول المصدر، نفّذه متسللون عبر الانترنت اخترقوا شبكة السكك الحديدية الإيرانية.

وحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" فإن هذا الهجوم أدى إلى الفوضى وإلغاء وتأخير مئات الرحلات.

ونفى مسؤولو السكك الحديدية تعرض خدماتهم إلى أي هجوم إلكتروني، وقامت الوكالة الإيرانية بحذف تقريرها عن فوضى القطارات، حيث إن تخبط التصريحات من طهران عكس حالة من الهلع والخوف لدى المسؤولين هناك.

وكان مسؤولون إيرانيون قد تحدثوا عن هجمات سيبرانية تتعرض لها البلاد، وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي خلال شهر يوليو عام 2020 بالتزامن مع الهجوم الذي خلف أضراراً جسيمة في منشأة نووية إيرانية، وكذلك تأكيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني تعرض بلاده إلى أكثر من 13 هجمة شرسة استهدفت البنية التحتية وكبرى قطاعات المنشآت الحيوية، إضافة إلى الهجمات الأخرى ضد شبكة الإنترنت والاتصالات، ويبدو أن الهجمات السيبرانية طالما استخدمتها طهران ضد العديد من الدول ارتدت عليها لتتجرع مرارة الكأس التي أذاقتها لغيرها.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
06:08 PM

شاهد.. الهجمات الإلكترونية تعطّل حركة القطارات وتلغي مئات الرحلات في إيران

بعد خلل فني أصاب وحدات تحكم وسيطرة

A A A
يوسف سفر - الرياض
0
1,493

في صفعة جديدة لطهران، استهدف هجوم إلكتروني قطاع الطرق وسكك الحديد في ‎إيران، وهو ما أدى إلى تعطل القطارات، كما أصاب خلل فني أجهزة الكمبيوتر في السكك الحديدية، أدى لتعطل مئات من خطوط القطارات، وعرقلة حركة المسافرين وفوضى في نقاط بيع التذاكر ومراكز الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمسافرين وأمتعتهم.

ويأتي ذلك إثر هجوم سيبراني مجهول المصدر، نفّذه متسللون عبر الانترنت اخترقوا شبكة السكك الحديدية الإيرانية.

وحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" فإن هذا الهجوم أدى إلى الفوضى وإلغاء وتأخير مئات الرحلات.

ونفى مسؤولو السكك الحديدية تعرض خدماتهم إلى أي هجوم إلكتروني، وقامت الوكالة الإيرانية بحذف تقريرها عن فوضى القطارات، حيث إن تخبط التصريحات من طهران عكس حالة من الهلع والخوف لدى المسؤولين هناك.

وكان مسؤولون إيرانيون قد تحدثوا عن هجمات سيبرانية تتعرض لها البلاد، وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي خلال شهر يوليو عام 2020 بالتزامن مع الهجوم الذي خلف أضراراً جسيمة في منشأة نووية إيرانية، وكذلك تأكيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني تعرض بلاده إلى أكثر من 13 هجمة شرسة استهدفت البنية التحتية وكبرى قطاعات المنشآت الحيوية، إضافة إلى الهجمات الأخرى ضد شبكة الإنترنت والاتصالات، ويبدو أن الهجمات السيبرانية طالما استخدمتها طهران ضد العديد من الدول ارتدت عليها لتتجرع مرارة الكأس التي أذاقتها لغيرها.

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