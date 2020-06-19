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جراحة نادرة.. مستشفى المملكة بالرياض يعيد يد مواطنة بعد بترها

كانت مفصولة من الأمام مع برودة وزرقة في الأصابع لانعدام التروية

نجح مستشفى المملكة بالرياض في إجراء عملية جراحية نادرة استغرقت 16 ساعة متواصلة لإعادة وصل الساعد الأيمن لمواطنة تعرضت لحادث سير أدى إلى قطع كامل في الأوعية الدموية والأعصاب والعضلات وتهشم شديد بالعظام.

وكان فريق طبي مكون من خمسة أطباء في جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الأعصاب والتأهيل قاموا بمباشرة التدخل الجراحي.

وأكد أخصائي جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الدكتور فؤاد محمد زيدان، أن يد المصابة كانت مفصولة ومبتورة من الأمام بالكامل مع برودة وزرقة في الأصابع بسبب انعدام التروية الدموية .

وذكر أنه فور وصول المصابة إلى المستشفى بالهلال الأحمر السعودي، أدخلت المصابة لغرفة العمليات وتم إجراء العملية الجراحية الإسعافية بسرعة فائقة لإعادة وصل اليد وترميمها حتى لا يُضطر إلى بترها، حيث جرى ترميم الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم في الأصابع واليد.

وأوضح أن إرجاع كسور عظام اليد وتثبيتها تم بنجاح، ثم رُممت وخيطت الأعصاب وجميع العضلات والأوتار بدقة شديدة وفي النهاية أصلح الجلد وخيطت الجروح بطرق متطورة حتى لا تترك ندوباً واضحة.

وبحسب الفريق الطبي، فإن مثل هذه الإصابات تعد من أخطر وأصعب وأعقد جراحات العظام والحوادث حيث تنتج عنها أضرار جسدية ونفسية كبيرة للمصاب.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحة نادرة.. مستشفى المملكة بالرياض يعيد يد مواطنة بعد بترها
سبق

نجح مستشفى المملكة بالرياض في إجراء عملية جراحية نادرة استغرقت 16 ساعة متواصلة لإعادة وصل الساعد الأيمن لمواطنة تعرضت لحادث سير أدى إلى قطع كامل في الأوعية الدموية والأعصاب والعضلات وتهشم شديد بالعظام.

وكان فريق طبي مكون من خمسة أطباء في جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الأعصاب والتأهيل قاموا بمباشرة التدخل الجراحي.

وأكد أخصائي جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الدكتور فؤاد محمد زيدان، أن يد المصابة كانت مفصولة ومبتورة من الأمام بالكامل مع برودة وزرقة في الأصابع بسبب انعدام التروية الدموية .

وذكر أنه فور وصول المصابة إلى المستشفى بالهلال الأحمر السعودي، أدخلت المصابة لغرفة العمليات وتم إجراء العملية الجراحية الإسعافية بسرعة فائقة لإعادة وصل اليد وترميمها حتى لا يُضطر إلى بترها، حيث جرى ترميم الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم في الأصابع واليد.

وأوضح أن إرجاع كسور عظام اليد وتثبيتها تم بنجاح، ثم رُممت وخيطت الأعصاب وجميع العضلات والأوتار بدقة شديدة وفي النهاية أصلح الجلد وخيطت الجروح بطرق متطورة حتى لا تترك ندوباً واضحة.

وبحسب الفريق الطبي، فإن مثل هذه الإصابات تعد من أخطر وأصعب وأعقد جراحات العظام والحوادث حيث تنتج عنها أضرار جسدية ونفسية كبيرة للمصاب.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
05:13 PM

جراحة نادرة.. مستشفى المملكة بالرياض يعيد يد مواطنة بعد بترها

كانت مفصولة من الأمام مع برودة وزرقة في الأصابع لانعدام التروية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجح مستشفى المملكة بالرياض في إجراء عملية جراحية نادرة استغرقت 16 ساعة متواصلة لإعادة وصل الساعد الأيمن لمواطنة تعرضت لحادث سير أدى إلى قطع كامل في الأوعية الدموية والأعصاب والعضلات وتهشم شديد بالعظام.

وكان فريق طبي مكون من خمسة أطباء في جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الأعصاب والتأهيل قاموا بمباشرة التدخل الجراحي.

وأكد أخصائي جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الدكتور فؤاد محمد زيدان، أن يد المصابة كانت مفصولة ومبتورة من الأمام بالكامل مع برودة وزرقة في الأصابع بسبب انعدام التروية الدموية .

وذكر أنه فور وصول المصابة إلى المستشفى بالهلال الأحمر السعودي، أدخلت المصابة لغرفة العمليات وتم إجراء العملية الجراحية الإسعافية بسرعة فائقة لإعادة وصل اليد وترميمها حتى لا يُضطر إلى بترها، حيث جرى ترميم الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم في الأصابع واليد.

وأوضح أن إرجاع كسور عظام اليد وتثبيتها تم بنجاح، ثم رُممت وخيطت الأعصاب وجميع العضلات والأوتار بدقة شديدة وفي النهاية أصلح الجلد وخيطت الجروح بطرق متطورة حتى لا تترك ندوباً واضحة.

وبحسب الفريق الطبي، فإن مثل هذه الإصابات تعد من أخطر وأصعب وأعقد جراحات العظام والحوادث حيث تنتج عنها أضرار جسدية ونفسية كبيرة للمصاب.

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