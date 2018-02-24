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آل الشيخ: لا أتمنى سحب مونديال 2022 من قطر

بعد أنباء إعلامية عن نية "فيفا" إعادة النظر في الموضوع

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الرياضة، أنه يتمنى إقامة بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: "لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022م من قطر الشقيقة كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية".

وأضاف: "قد يستغرب البعض تغريدتي، ولكن قطر جيراننا وأهلنا. المشكلة مع الحمدين وخيال المآتة. أما قطر فقطر، في قلوبنا دائمًا، وعلى مدى التاريخ".

وكانت أنباء إعلامية قد تم تداولها عن نية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سحب تنظيم البطولة من قطر، وإسنادها إلى إحدى الدولتين (إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية).

ووفقًا للمعلومات، فسوف يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعادة النظر، واتخاذ القرار المناسب نهاية الصيف القادم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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آل الشيخ: لا أتمنى سحب مونديال 2022 من قطر
سبق

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الرياضة، أنه يتمنى إقامة بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: "لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022م من قطر الشقيقة كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية".

وأضاف: "قد يستغرب البعض تغريدتي، ولكن قطر جيراننا وأهلنا. المشكلة مع الحمدين وخيال المآتة. أما قطر فقطر، في قلوبنا دائمًا، وعلى مدى التاريخ".

وكانت أنباء إعلامية قد تم تداولها عن نية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سحب تنظيم البطولة من قطر، وإسنادها إلى إحدى الدولتين (إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية).

ووفقًا للمعلومات، فسوف يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعادة النظر، واتخاذ القرار المناسب نهاية الصيف القادم.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
01:03 AM

آل الشيخ: لا أتمنى سحب مونديال 2022 من قطر

بعد أنباء إعلامية عن نية "فيفا" إعادة النظر في الموضوع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
14,101

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الرياضة، أنه يتمنى إقامة بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: "لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022م من قطر الشقيقة كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية".

وأضاف: "قد يستغرب البعض تغريدتي، ولكن قطر جيراننا وأهلنا. المشكلة مع الحمدين وخيال المآتة. أما قطر فقطر، في قلوبنا دائمًا، وعلى مدى التاريخ".

وكانت أنباء إعلامية قد تم تداولها عن نية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سحب تنظيم البطولة من قطر، وإسنادها إلى إحدى الدولتين (إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية).

ووفقًا للمعلومات، فسوف يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعادة النظر، واتخاذ القرار المناسب نهاية الصيف القادم.

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