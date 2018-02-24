وغرد آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: "لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022م من قطر الشقيقة كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية". وأضاف: "قد يستغرب البعض تغريدتي، ولكن قطر جيراننا وأهلنا. المشكلة مع الحمدين وخيال المآتة. أما قطر فقطر، في قلوبنا دائمًا، وعلى مدى التاريخ". وكانت أنباء إعلامية قد تم تداولها عن نية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سحب تنظيم البطولة من قطر، وإسنادها إلى إحدى الدولتين (إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية). ووفقًا للمعلومات، فسوف يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعادة النظر، واتخاذ القرار المناسب نهاية الصيف القادم.

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الرياضة، أنه يتمنى إقامة بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر.

آل الشيخ: لا أتمنى سحب مونديال 2022 من قطر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-24 أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الرياضة، أنه يتمنى إقامة بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر. وغرد آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: "لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022م من قطر الشقيقة كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية".



وأضاف: "قد يستغرب البعض تغريدتي، ولكن قطر جيراننا وأهلنا. المشكلة مع الحمدين وخيال المآتة. أما قطر فقطر، في قلوبنا دائمًا، وعلى مدى التاريخ".



وكانت أنباء إعلامية قد تم تداولها عن نية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سحب تنظيم البطولة من قطر، وإسنادها إلى إحدى الدولتين (إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية).



ووفقًا للمعلومات، فسوف يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعادة النظر، واتخاذ القرار المناسب نهاية الصيف القادم.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 01:03 AM

آل الشيخ: لا أتمنى سحب مونديال 2022 من قطر بعد أنباء إعلامية عن نية "فيفا" إعادة النظر في الموضوع





A A A





27 مشاركة

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الرياضة، أنه يتمنى إقامة بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: "لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022م من قطر الشقيقة كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية".



وأضاف: "قد يستغرب البعض تغريدتي، ولكن قطر جيراننا وأهلنا. المشكلة مع الحمدين وخيال المآتة. أما قطر فقطر، في قلوبنا دائمًا، وعلى مدى التاريخ".



وكانت أنباء إعلامية قد تم تداولها عن نية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سحب تنظيم البطولة من قطر، وإسنادها إلى إحدى الدولتين (إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية).



ووفقًا للمعلومات، فسوف يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعادة النظر، واتخاذ القرار المناسب نهاية الصيف القادم.