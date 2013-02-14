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إطلاق مشروع سقيا المعتمرين والمساجد والمرضى والمحتاجين داخل حد الحرم

"جمعية السقيا" تؤمِّن مراكز لقاح كورونا بمياه الشرب لمواكبة جهود حكومتنا الرشيدة

كشف تقرير جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة لشهر يناير الماضي عن إطلاق مشروع سقيا المعتمرين والمساجد والمرضى والمحتاجين داخل حد الحرم، وتوزيع ( 141.800) عبوة مياه ضمن برامج سقيا نزلاء الأربطة ودور الأيتام وسقيا مستفيدي الجمعيات الخيرية وسقيا العمال والمساجد والمقابر ومغاسل الموتى.

فيما أكد التقرير مواصلة الجمعية تأمين مراكز لقاح كوفيد 19 بمياه الشرب بوصفه أحد أهم واجباتها للتعاون والتكاتف مع تلك المراكز التي تواكب جهود حكومتنا الرشيدة للسيطرة على جائحة كورونا، كما كشف التقرير أن إيرادات وقف سقيا الماء في مكة المكرمة بلغت حتى اليوم (4.097.235) ريالاً، في حين أن المبلغ المستهدف للوقف يصل إلى عشرة ملايين ريال، وتم تحديد مصارفه على سقيا الحجاج والمعتمرين، وزوار المسجد الحرام، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن عبدالله بن درهم أن الجمعية تواصل جهودها المتخصصة في سقيا الماء، الذي يُعد من أعظم النعم التي يجب علينا المحافظة عليها. مشيدًا في سياق تنفيذ المشاريع بجهود الفرق التطوعية التي ساهمت في تحقيق الجمعية جائزة تأسيس وحدة التطوع، وجائزة التميز في عدد الساعات التطوعية وعدد المتطوعين؛ إذ قدمت الجمعية عبر منصة العمل التطوعي خلال شهر يناير (337) فرصة تطوعية، وساهم في تنفيذ مشاريعها التطوعية (220) متطوعًا، بما يعادل (1540) ساعة تطوعية. وأكد أن تركيز الجمعية على العمل التطوعي يعد إحدى استراتيجياتها لمواكبة رؤية السعودية 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي.

يُذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع الخيري من خلال المتجر الإلكتروني soqia.org.sa ، وعبر حساباتها في التواصل الاجتماعي، أو من خلال رقمَيْ الجمعية (0506668129 0533317455).

مكة المكرمة جمعية سقيا الماء الخيرية السقيا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إطلاق مشروع سقيا المعتمرين والمساجد والمرضى والمحتاجين داخل حد الحرم
سبق

كشف تقرير جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة لشهر يناير الماضي عن إطلاق مشروع سقيا المعتمرين والمساجد والمرضى والمحتاجين داخل حد الحرم، وتوزيع ( 141.800) عبوة مياه ضمن برامج سقيا نزلاء الأربطة ودور الأيتام وسقيا مستفيدي الجمعيات الخيرية وسقيا العمال والمساجد والمقابر ومغاسل الموتى.

فيما أكد التقرير مواصلة الجمعية تأمين مراكز لقاح كوفيد 19 بمياه الشرب بوصفه أحد أهم واجباتها للتعاون والتكاتف مع تلك المراكز التي تواكب جهود حكومتنا الرشيدة للسيطرة على جائحة كورونا، كما كشف التقرير أن إيرادات وقف سقيا الماء في مكة المكرمة بلغت حتى اليوم (4.097.235) ريالاً، في حين أن المبلغ المستهدف للوقف يصل إلى عشرة ملايين ريال، وتم تحديد مصارفه على سقيا الحجاج والمعتمرين، وزوار المسجد الحرام، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن عبدالله بن درهم أن الجمعية تواصل جهودها المتخصصة في سقيا الماء، الذي يُعد من أعظم النعم التي يجب علينا المحافظة عليها. مشيدًا في سياق تنفيذ المشاريع بجهود الفرق التطوعية التي ساهمت في تحقيق الجمعية جائزة تأسيس وحدة التطوع، وجائزة التميز في عدد الساعات التطوعية وعدد المتطوعين؛ إذ قدمت الجمعية عبر منصة العمل التطوعي خلال شهر يناير (337) فرصة تطوعية، وساهم في تنفيذ مشاريعها التطوعية (220) متطوعًا، بما يعادل (1540) ساعة تطوعية. وأكد أن تركيز الجمعية على العمل التطوعي يعد إحدى استراتيجياتها لمواكبة رؤية السعودية 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي.

يُذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع الخيري من خلال المتجر الإلكتروني soqia.org.sa ، وعبر حساباتها في التواصل الاجتماعي، أو من خلال رقمَيْ الجمعية (0506668129 0533317455).

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
12:02 AM

إطلاق مشروع سقيا المعتمرين والمساجد والمرضى والمحتاجين داخل حد الحرم

"جمعية السقيا" تؤمِّن مراكز لقاح كورونا بمياه الشرب لمواكبة جهود حكومتنا الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كشف تقرير جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة لشهر يناير الماضي عن إطلاق مشروع سقيا المعتمرين والمساجد والمرضى والمحتاجين داخل حد الحرم، وتوزيع ( 141.800) عبوة مياه ضمن برامج سقيا نزلاء الأربطة ودور الأيتام وسقيا مستفيدي الجمعيات الخيرية وسقيا العمال والمساجد والمقابر ومغاسل الموتى.

فيما أكد التقرير مواصلة الجمعية تأمين مراكز لقاح كوفيد 19 بمياه الشرب بوصفه أحد أهم واجباتها للتعاون والتكاتف مع تلك المراكز التي تواكب جهود حكومتنا الرشيدة للسيطرة على جائحة كورونا، كما كشف التقرير أن إيرادات وقف سقيا الماء في مكة المكرمة بلغت حتى اليوم (4.097.235) ريالاً، في حين أن المبلغ المستهدف للوقف يصل إلى عشرة ملايين ريال، وتم تحديد مصارفه على سقيا الحجاج والمعتمرين، وزوار المسجد الحرام، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن عبدالله بن درهم أن الجمعية تواصل جهودها المتخصصة في سقيا الماء، الذي يُعد من أعظم النعم التي يجب علينا المحافظة عليها. مشيدًا في سياق تنفيذ المشاريع بجهود الفرق التطوعية التي ساهمت في تحقيق الجمعية جائزة تأسيس وحدة التطوع، وجائزة التميز في عدد الساعات التطوعية وعدد المتطوعين؛ إذ قدمت الجمعية عبر منصة العمل التطوعي خلال شهر يناير (337) فرصة تطوعية، وساهم في تنفيذ مشاريعها التطوعية (220) متطوعًا، بما يعادل (1540) ساعة تطوعية. وأكد أن تركيز الجمعية على العمل التطوعي يعد إحدى استراتيجياتها لمواكبة رؤية السعودية 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي.

يُذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع الخيري من خلال المتجر الإلكتروني soqia.org.sa ، وعبر حساباتها في التواصل الاجتماعي، أو من خلال رقمَيْ الجمعية (0506668129 0533317455).

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