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"فيصل بن فرحان": الحوثيون مستمرون في انتهاكاتهم.. ولا تجمعنا أي علاقة مع "إسرائيل

قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي: المملكة حريصة على إيقاف الحرب في اليمن

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن الحوثيين لا يزالون مستمرين في انتهاكاتهم ضد المدنيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ.

وقال الأمير فيصل: التبادل التجاري بين المملكة والنمسا يشهد تطورًا ملحوظًا، وتجمعنا علاقات تاريخية مع النمسا ونعمل على تطويرها

وأضاف: ناقشنا التدخلات الإيرانية في المنطقة والقضية الفلسطينية، المملكة حريصة على إيقاف الحرب في اليمن والتحول للمسار السياسي

وتابع : لا تجمعنا أي علاقة مع "إسرائيل"، وأي تغيير في الحكومة الإسرائيلية لا يؤثر.

من ناحيته، قال وزير خارجية النمسا: نثمّن مبادرات المملكة حول السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والسعودية من أهم الشركاء في الشرق الأوسط

وأردف: نثمن المبادرات السعودية حول السلام في اليمن، وقد ناقشنا الملف النووي الإيراني وتأثيره في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان": الحوثيون مستمرون في انتهاكاتهم.. ولا تجمعنا أي علاقة مع "إسرائيل
سبق

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن الحوثيين لا يزالون مستمرين في انتهاكاتهم ضد المدنيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ.

وقال الأمير فيصل: التبادل التجاري بين المملكة والنمسا يشهد تطورًا ملحوظًا، وتجمعنا علاقات تاريخية مع النمسا ونعمل على تطويرها

وأضاف: ناقشنا التدخلات الإيرانية في المنطقة والقضية الفلسطينية، المملكة حريصة على إيقاف الحرب في اليمن والتحول للمسار السياسي

وتابع : لا تجمعنا أي علاقة مع "إسرائيل"، وأي تغيير في الحكومة الإسرائيلية لا يؤثر.

من ناحيته، قال وزير خارجية النمسا: نثمّن مبادرات المملكة حول السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والسعودية من أهم الشركاء في الشرق الأوسط

وأردف: نثمن المبادرات السعودية حول السلام في اليمن، وقد ناقشنا الملف النووي الإيراني وتأثيره في المنطقة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
02:29 PM

"فيصل بن فرحان": الحوثيون مستمرون في انتهاكاتهم.. ولا تجمعنا أي علاقة مع "إسرائيل

قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي: المملكة حريصة على إيقاف الحرب في اليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن الحوثيين لا يزالون مستمرين في انتهاكاتهم ضد المدنيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ.

وقال الأمير فيصل: التبادل التجاري بين المملكة والنمسا يشهد تطورًا ملحوظًا، وتجمعنا علاقات تاريخية مع النمسا ونعمل على تطويرها

وأضاف: ناقشنا التدخلات الإيرانية في المنطقة والقضية الفلسطينية، المملكة حريصة على إيقاف الحرب في اليمن والتحول للمسار السياسي

وتابع : لا تجمعنا أي علاقة مع "إسرائيل"، وأي تغيير في الحكومة الإسرائيلية لا يؤثر.

من ناحيته، قال وزير خارجية النمسا: نثمّن مبادرات المملكة حول السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والسعودية من أهم الشركاء في الشرق الأوسط

وأردف: نثمن المبادرات السعودية حول السلام في اليمن، وقد ناقشنا الملف النووي الإيراني وتأثيره في المنطقة.

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