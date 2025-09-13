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بمشاركة نخبة من الأطباء.. "سعود الطبية" تنظم فعالية "لنسعف روح" الإلكترونية التوعوية

بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية تهدف لبث المزيد من الرسائل التوعوية  للمجتمع

نظمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الفعاليات الصحية، فعالية صحية توعوية إلكترونية "لنسعف روح" مساء أمس السبت.

وأوضحت رئيس قسم الفعاليات الصحية عائشة الفيفي أن فعالية "لنسعف روح" جاءت لتتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وشارك فيها نخبة من الأطباء والأخصائيين.

وأكدت الفيفي أن الفعاليات ستكون مستمرة في الفترة القادمة، لبث المزيد من الرسائل التوعوية والتثقيفية للمجتمع، وتحقيقًا للمسؤولية المجتمعية.

وقدمت أخصائية التثقيف الصحي نورة السعدون حديثًا عن الإسعافات الأولية لإصابات الأسنان، التشنجات ونزيف الأنف "الرعاف"، كما تحدثت أخصائي تمريض الطوارئ مريم ذكر الله عن الكدمات والجروح والاختناق والصدمة الكهربائية، إضافة إلى الحروق وفقدان الوعي، أما استشاري طوارئ الأطفال الدكتورة وئام عبدالرحمن الأمين فقد تناولت الإسعافات الأولية للأطفال في حال الاختناق (الغصة)، وفي المقابل تطرقت استشاري النساء والولادة الدكتورة هدى مرشد، إلى موضوع الحمل وفقر الدم، واختتمت الفعالية بحديث لأخصائي أول طب طوارئ مساعد المظيبري، الذي أكد أهمية الإسعافات الأولية لمرضى السكر في حال انخفاضه أو ارتفاعه.

واستقبل المشاركون في نهاية الفعالية العديد من الاستفسارات والمداخلات من قِبل المتابعين.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة نخبة من الأطباء.. "سعود الطبية" تنظم فعالية "لنسعف روح" الإلكترونية التوعوية
سبق

نظمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الفعاليات الصحية، فعالية صحية توعوية إلكترونية "لنسعف روح" مساء أمس السبت.

وأوضحت رئيس قسم الفعاليات الصحية عائشة الفيفي أن فعالية "لنسعف روح" جاءت لتتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وشارك فيها نخبة من الأطباء والأخصائيين.

وأكدت الفيفي أن الفعاليات ستكون مستمرة في الفترة القادمة، لبث المزيد من الرسائل التوعوية والتثقيفية للمجتمع، وتحقيقًا للمسؤولية المجتمعية.

وقدمت أخصائية التثقيف الصحي نورة السعدون حديثًا عن الإسعافات الأولية لإصابات الأسنان، التشنجات ونزيف الأنف "الرعاف"، كما تحدثت أخصائي تمريض الطوارئ مريم ذكر الله عن الكدمات والجروح والاختناق والصدمة الكهربائية، إضافة إلى الحروق وفقدان الوعي، أما استشاري طوارئ الأطفال الدكتورة وئام عبدالرحمن الأمين فقد تناولت الإسعافات الأولية للأطفال في حال الاختناق (الغصة)، وفي المقابل تطرقت استشاري النساء والولادة الدكتورة هدى مرشد، إلى موضوع الحمل وفقر الدم، واختتمت الفعالية بحديث لأخصائي أول طب طوارئ مساعد المظيبري، الذي أكد أهمية الإسعافات الأولية لمرضى السكر في حال انخفاضه أو ارتفاعه.

واستقبل المشاركون في نهاية الفعالية العديد من الاستفسارات والمداخلات من قِبل المتابعين.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
11:21 AM

بمشاركة نخبة من الأطباء.. "سعود الطبية" تنظم فعالية "لنسعف روح" الإلكترونية التوعوية

بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية تهدف لبث المزيد من الرسائل التوعوية  للمجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الفعاليات الصحية، فعالية صحية توعوية إلكترونية "لنسعف روح" مساء أمس السبت.

وأوضحت رئيس قسم الفعاليات الصحية عائشة الفيفي أن فعالية "لنسعف روح" جاءت لتتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وشارك فيها نخبة من الأطباء والأخصائيين.

وأكدت الفيفي أن الفعاليات ستكون مستمرة في الفترة القادمة، لبث المزيد من الرسائل التوعوية والتثقيفية للمجتمع، وتحقيقًا للمسؤولية المجتمعية.

وقدمت أخصائية التثقيف الصحي نورة السعدون حديثًا عن الإسعافات الأولية لإصابات الأسنان، التشنجات ونزيف الأنف "الرعاف"، كما تحدثت أخصائي تمريض الطوارئ مريم ذكر الله عن الكدمات والجروح والاختناق والصدمة الكهربائية، إضافة إلى الحروق وفقدان الوعي، أما استشاري طوارئ الأطفال الدكتورة وئام عبدالرحمن الأمين فقد تناولت الإسعافات الأولية للأطفال في حال الاختناق (الغصة)، وفي المقابل تطرقت استشاري النساء والولادة الدكتورة هدى مرشد، إلى موضوع الحمل وفقر الدم، واختتمت الفعالية بحديث لأخصائي أول طب طوارئ مساعد المظيبري، الذي أكد أهمية الإسعافات الأولية لمرضى السكر في حال انخفاضه أو ارتفاعه.

واستقبل المشاركون في نهاية الفعالية العديد من الاستفسارات والمداخلات من قِبل المتابعين.

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