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"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

متحدث "الصحة": يجب الاهتمام بالفئات الأكثر تعرضاً للخطر بسبب كورونا

أكد ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد بجميع السلوكيات الصحية

جدّد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على الاهتمام بالفئات الأكثر تعرضاً للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا؛ مشدداً على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات والتقيد بجميع السلوكيات الصحية، بالتزامن مع بدء استئناف الحياة الطبيعية.

وقال "العبدالعالي": هذه الفئات تكون أعراض المرض ومضاعفاته عليها أخطر، ونسب الوفيات بينهم أعلى.

وأضاف: يجب الحرص على تقديم الرعاية الصحية لهم بشكل أكبر، وينبغي اتباع السلوكيات الصحية من خلال ترك المسافات الآمنة بيننا وبين الآخرين، وتغطية الفم والأنف عند الخروج من المنزل باستخدام الكمامات القماشية، والمداومة على غسل اليدين، والبعد عن ملامسة الأسطح، وعدم مشاركة الآخرين الأدوات الشخصية، والانتظام بالخطة العلاجية.

وأردف: تظهر التقارير أن 1 من كل 8 حالات وفاة تحدث لأصحاب الأمراض المزمنة، وأن أكثر من 50% من الوفيات تشمل الذين يبلغون 80% فأكثر.

يُذكر أن الفئات الأكثر خطورة تشمل "كبار السن 65 عاماً فأكثر، أو من لديهم أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم، أو مرضى السرطان، والحوامل والمرضعات، أو مرضى القلب والاوعية الدموية، وذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، ومرضى الكلى المزمنة، وضعف المناعة".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": يجب الاهتمام بالفئات الأكثر تعرضاً للخطر بسبب كورونا
سبق

جدّد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على الاهتمام بالفئات الأكثر تعرضاً للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا؛ مشدداً على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات والتقيد بجميع السلوكيات الصحية، بالتزامن مع بدء استئناف الحياة الطبيعية.

وقال "العبدالعالي": هذه الفئات تكون أعراض المرض ومضاعفاته عليها أخطر، ونسب الوفيات بينهم أعلى.

وأضاف: يجب الحرص على تقديم الرعاية الصحية لهم بشكل أكبر، وينبغي اتباع السلوكيات الصحية من خلال ترك المسافات الآمنة بيننا وبين الآخرين، وتغطية الفم والأنف عند الخروج من المنزل باستخدام الكمامات القماشية، والمداومة على غسل اليدين، والبعد عن ملامسة الأسطح، وعدم مشاركة الآخرين الأدوات الشخصية، والانتظام بالخطة العلاجية.

وأردف: تظهر التقارير أن 1 من كل 8 حالات وفاة تحدث لأصحاب الأمراض المزمنة، وأن أكثر من 50% من الوفيات تشمل الذين يبلغون 80% فأكثر.

يُذكر أن الفئات الأكثر خطورة تشمل "كبار السن 65 عاماً فأكثر، أو من لديهم أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم، أو مرضى السرطان، والحوامل والمرضعات، أو مرضى القلب والاوعية الدموية، وذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، ومرضى الكلى المزمنة، وضعف المناعة".

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
02:26 PM

متحدث "الصحة": يجب الاهتمام بالفئات الأكثر تعرضاً للخطر بسبب كورونا

أكد ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد بجميع السلوكيات الصحية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
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9,339

جدّد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على الاهتمام بالفئات الأكثر تعرضاً للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا؛ مشدداً على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات والتقيد بجميع السلوكيات الصحية، بالتزامن مع بدء استئناف الحياة الطبيعية.

وقال "العبدالعالي": هذه الفئات تكون أعراض المرض ومضاعفاته عليها أخطر، ونسب الوفيات بينهم أعلى.

وأضاف: يجب الحرص على تقديم الرعاية الصحية لهم بشكل أكبر، وينبغي اتباع السلوكيات الصحية من خلال ترك المسافات الآمنة بيننا وبين الآخرين، وتغطية الفم والأنف عند الخروج من المنزل باستخدام الكمامات القماشية، والمداومة على غسل اليدين، والبعد عن ملامسة الأسطح، وعدم مشاركة الآخرين الأدوات الشخصية، والانتظام بالخطة العلاجية.

وأردف: تظهر التقارير أن 1 من كل 8 حالات وفاة تحدث لأصحاب الأمراض المزمنة، وأن أكثر من 50% من الوفيات تشمل الذين يبلغون 80% فأكثر.

يُذكر أن الفئات الأكثر خطورة تشمل "كبار السن 65 عاماً فأكثر، أو من لديهم أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم، أو مرضى السرطان، والحوامل والمرضعات، أو مرضى القلب والاوعية الدموية، وذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، ومرضى الكلى المزمنة، وضعف المناعة".

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