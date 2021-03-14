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الرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في ٧٢ ساعة.. تضم أطباء بيطريين ومختصين في أمن البيئة

بعد فاجعة "طفلة ضاحية الواشلة".. أمين الرياض يوجه بلجنة عاجلة وحصر مواقع الحيوانات الضالة

بعد فاجعة "طفلة ضاحية الواشلة".. أمين الرياض يوجه بلجنة عاجلة وحصر مواقع الحيوانات الضالة

الرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في ٧٢ ساعة.. تضم أطباء بيطريين ومختصين في أمن البيئة

وجّه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض، والرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها ٧٢ ساعة.

وشدد توجيه الأمين، على ضرورة حصر كل المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة؛ بما فيها الكلاب والقطط؛ على أن تضم اللجنة أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين؛ وذلك بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان؛ لبحث سبل التعامل الأمثل مع الحيوانات الضالة.

يذكر أنه كانت خمسة كلاب ضالة قد افترست -مساء الجمعة- طفلة لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض بـ25 كلم، بعدما خرجت من استراحة أهلها للحظات.

ووفق تقرير نشرته "سبق" أمس؛ فقد شاهدت والدتها الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها الضعيف؛ مما جعلها تصرخ وتستغيث بمن حولها لإنقاذ ابنتها من براثن الكلاب الضالة. وعلى الفور تمكن الحضور من طرد الكلاب؛ إلا أن الطفلة الملطخة بالدماء فارقت الحياة بعدما وصلت للمستشفى بساعات معدودة.

فاجعة في الرياض: كلاب ضالة تفترس طفلة.. وعمُّها يروي تفاصيل الحادثة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فاجعة "طفلة ضاحية الواشلة".. أمين الرياض يوجه بلجنة عاجلة وحصر مواقع الحيوانات الضالة
سبق

وجّه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض، والرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها ٧٢ ساعة.

وشدد توجيه الأمين، على ضرورة حصر كل المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة؛ بما فيها الكلاب والقطط؛ على أن تضم اللجنة أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين؛ وذلك بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان؛ لبحث سبل التعامل الأمثل مع الحيوانات الضالة.

يذكر أنه كانت خمسة كلاب ضالة قد افترست -مساء الجمعة- طفلة لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض بـ25 كلم، بعدما خرجت من استراحة أهلها للحظات.

ووفق تقرير نشرته "سبق" أمس؛ فقد شاهدت والدتها الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها الضعيف؛ مما جعلها تصرخ وتستغيث بمن حولها لإنقاذ ابنتها من براثن الكلاب الضالة. وعلى الفور تمكن الحضور من طرد الكلاب؛ إلا أن الطفلة الملطخة بالدماء فارقت الحياة بعدما وصلت للمستشفى بساعات معدودة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
01:05 PM
اخر تعديل
14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
01:14 PM

بعد فاجعة "طفلة ضاحية الواشلة".. أمين الرياض يوجه بلجنة عاجلة وحصر مواقع الحيوانات الضالة

الرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في ٧٢ ساعة.. تضم أطباء بيطريين ومختصين في أمن البيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,764

وجّه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض، والرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها ٧٢ ساعة.

وشدد توجيه الأمين، على ضرورة حصر كل المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة؛ بما فيها الكلاب والقطط؛ على أن تضم اللجنة أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين؛ وذلك بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان؛ لبحث سبل التعامل الأمثل مع الحيوانات الضالة.

يذكر أنه كانت خمسة كلاب ضالة قد افترست -مساء الجمعة- طفلة لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض بـ25 كلم، بعدما خرجت من استراحة أهلها للحظات.

ووفق تقرير نشرته "سبق" أمس؛ فقد شاهدت والدتها الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها الضعيف؛ مما جعلها تصرخ وتستغيث بمن حولها لإنقاذ ابنتها من براثن الكلاب الضالة. وعلى الفور تمكن الحضور من طرد الكلاب؛ إلا أن الطفلة الملطخة بالدماء فارقت الحياة بعدما وصلت للمستشفى بساعات معدودة.

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