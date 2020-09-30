بعد يوم ماطر.. طرقات وميادين جازان تتلألأ جمالاً في مشاهد جوية ليلاً

"سبق" رصدت تنفيذ المرور خطة متكاملة للحفاظ على انسيابية الحركة

عاشت منطقة جازان وسط أمطار غزيرة بعد مغرب اليوم، صاحبتها صواعق رعدية قوية. وأسهمت الأمطار في تنقية الجو، بينما عجت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.

ورصدت "سبق" جويًّا مشاهد ليلية لطرقات جازان، كما رصدت انسيابية الحركة المرورية، ووجود رجال المرور الذين دعوا قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر؛ وذلك لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ونفَّذ مرور جازان خطته التي رسمها سابقًا لمنع عرقلة حركة المركبات في ظل هذه الأجواء الماطرة.