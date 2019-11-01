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النصر يهدي جماهيره 18 ألف تذكرة لمباراة أبها

أعلنت إدارة نادي النصر، تقديمها 18 ألف تذكرة مجانية لجماهير الفريق من أجل حضور مباراة الفريق أمام أبها مساء الغد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب صفوان السويكت رئيس النادي: "جمهور الشمس .. متعة العالمي لا تكتمل إلا بحضوركم .. لأجلكم .. تهديكم الإدارة ١٨ ألف تذكرة توزعها غدًا في ملعب الملز .. كونوا على الموعد كما هي عادتكم وفالنا الانتصار والتوفيق بإذن الله".

نادي النصر تذاكر مجانية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يهدي جماهيره 18 ألف تذكرة لمباراة أبها
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر، تقديمها 18 ألف تذكرة مجانية لجماهير الفريق من أجل حضور مباراة الفريق أمام أبها مساء الغد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب صفوان السويكت رئيس النادي: "جمهور الشمس .. متعة العالمي لا تكتمل إلا بحضوركم .. لأجلكم .. تهديكم الإدارة ١٨ ألف تذكرة توزعها غدًا في ملعب الملز .. كونوا على الموعد كما هي عادتكم وفالنا الانتصار والتوفيق بإذن الله".

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
05:01 PM

النصر يهدي جماهيره 18 ألف تذكرة لمباراة أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي النصر، تقديمها 18 ألف تذكرة مجانية لجماهير الفريق من أجل حضور مباراة الفريق أمام أبها مساء الغد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب صفوان السويكت رئيس النادي: "جمهور الشمس .. متعة العالمي لا تكتمل إلا بحضوركم .. لأجلكم .. تهديكم الإدارة ١٨ ألف تذكرة توزعها غدًا في ملعب الملز .. كونوا على الموعد كما هي عادتكم وفالنا الانتصار والتوفيق بإذن الله".

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