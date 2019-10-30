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شاهد.. إنزال عامل عالق فوق برج اتصالات بعد إصابته بوعكة صحية بجازان

"الصرخي": تم إسعافه ونقله إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج

تمكنت الفِرق المختصة بجازان من تنفيذ عملية إنزال لـ"عامل" عالق فوق برج اتصالات، وقد أُصيب بوعكة صحية في أعلى البرج؛ وهو ما استدعى التدخل وإنقاذه.

وفي التفاصيل، قال بيشي الصرخي المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان لـ"سبق": تلقت غرفة العمليات صباح اليوم الأربعاء بلاغًا عن وجود شخص محتجز على أحد الأبراج الواقع على طريق المضايا – الصوارمة. وعلى الفور تم توجيه مركز إسعاف المضايا إلى الموقع، وفور وصول الفرقة تم إنزال الشخص المحتجز عن طريق الدفاع المدني.

وأضاف: تم الكشف عليه، وكان يعاني انخفاضًا في الضغط، إضافة إلى تدنٍّ في مستوى الوعي، وتم تقديم الخدمة الإسعافية له، ونقله إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج. والشخص المحتجز من الجنسية الآسيوية، وهو ثلاثيني .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إنزال عامل عالق فوق برج اتصالات بعد إصابته بوعكة صحية بجازان
سبق

تمكنت الفِرق المختصة بجازان من تنفيذ عملية إنزال لـ"عامل" عالق فوق برج اتصالات، وقد أُصيب بوعكة صحية في أعلى البرج؛ وهو ما استدعى التدخل وإنقاذه.

وفي التفاصيل، قال بيشي الصرخي المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان لـ"سبق": تلقت غرفة العمليات صباح اليوم الأربعاء بلاغًا عن وجود شخص محتجز على أحد الأبراج الواقع على طريق المضايا – الصوارمة. وعلى الفور تم توجيه مركز إسعاف المضايا إلى الموقع، وفور وصول الفرقة تم إنزال الشخص المحتجز عن طريق الدفاع المدني.

وأضاف: تم الكشف عليه، وكان يعاني انخفاضًا في الضغط، إضافة إلى تدنٍّ في مستوى الوعي، وتم تقديم الخدمة الإسعافية له، ونقله إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج. والشخص المحتجز من الجنسية الآسيوية، وهو ثلاثيني .

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
11:44 PM

شاهد.. إنزال عامل عالق فوق برج اتصالات بعد إصابته بوعكة صحية بجازان

"الصرخي": تم إسعافه ونقله إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج

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محمد المواسي - جازان
8
9,187

تمكنت الفِرق المختصة بجازان من تنفيذ عملية إنزال لـ"عامل" عالق فوق برج اتصالات، وقد أُصيب بوعكة صحية في أعلى البرج؛ وهو ما استدعى التدخل وإنقاذه.

وفي التفاصيل، قال بيشي الصرخي المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان لـ"سبق": تلقت غرفة العمليات صباح اليوم الأربعاء بلاغًا عن وجود شخص محتجز على أحد الأبراج الواقع على طريق المضايا – الصوارمة. وعلى الفور تم توجيه مركز إسعاف المضايا إلى الموقع، وفور وصول الفرقة تم إنزال الشخص المحتجز عن طريق الدفاع المدني.

وأضاف: تم الكشف عليه، وكان يعاني انخفاضًا في الضغط، إضافة إلى تدنٍّ في مستوى الوعي، وتم تقديم الخدمة الإسعافية له، ونقله إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج. والشخص المحتجز من الجنسية الآسيوية، وهو ثلاثيني .

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