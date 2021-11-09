النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. حقائب المنتخب الإيراني في لبنان تثير الدهشة والاستغراب

أثارت حقائب لاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم في مطار رفيق الحريري بلبنان، الاستغراب والكثير من التساؤلات لدى الناشطين اللبنانيين والعرب، حول عددها وضخامتها؛ في الوقت الذي يخوض فيه المنتخب الإيراني مباراة واحدة فقط في لبنان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي: إن عدد الحقائب وضخامتها مع البعثة الإيرانية مثير للدهشة؛ مشيرين إلى أن كل لاعب يحمل معه أربع حقائب وأكثر من الحجم الكبير، ملفتة للنظر ومثيرة للتساؤلات.

ويتفاعل الناشطون اللبنانيون والعرب في هاشتاق #حقائب_المنتخب_الإيراني ومطار #رفيق_الحريري.

ويلعب المنتخب الإيراني أمام نظيره اللبناني يوم 11 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالصور.. حقائب المنتخب الإيراني في لبنان تثير الدهشة والاستغراب
سبق

أثارت حقائب لاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم في مطار رفيق الحريري بلبنان، الاستغراب والكثير من التساؤلات لدى الناشطين اللبنانيين والعرب، حول عددها وضخامتها؛ في الوقت الذي يخوض فيه المنتخب الإيراني مباراة واحدة فقط في لبنان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي: إن عدد الحقائب وضخامتها مع البعثة الإيرانية مثير للدهشة؛ مشيرين إلى أن كل لاعب يحمل معه أربع حقائب وأكثر من الحجم الكبير، ملفتة للنظر ومثيرة للتساؤلات.

ويتفاعل الناشطون اللبنانيون والعرب في هاشتاق #حقائب_المنتخب_الإيراني ومطار #رفيق_الحريري.

ويلعب المنتخب الإيراني أمام نظيره اللبناني يوم 11 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:42 AM

بالصور.. حقائب المنتخب الإيراني في لبنان تثير الدهشة والاستغراب

A A A
خالد علي - الرياض
15
15,389

أثارت حقائب لاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم في مطار رفيق الحريري بلبنان، الاستغراب والكثير من التساؤلات لدى الناشطين اللبنانيين والعرب، حول عددها وضخامتها؛ في الوقت الذي يخوض فيه المنتخب الإيراني مباراة واحدة فقط في لبنان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي: إن عدد الحقائب وضخامتها مع البعثة الإيرانية مثير للدهشة؛ مشيرين إلى أن كل لاعب يحمل معه أربع حقائب وأكثر من الحجم الكبير، ملفتة للنظر ومثيرة للتساؤلات.

ويتفاعل الناشطون اللبنانيون والعرب في هاشتاق #حقائب_المنتخب_الإيراني ومطار #رفيق_الحريري.

ويلعب المنتخب الإيراني أمام نظيره اللبناني يوم 11 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة