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"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المدينة المنوّرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة في مُجملها مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، بينما تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة في مُجملها مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، بينما تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
01:07 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المدينة المنوّرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة في مُجملها مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، بينما تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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