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الإمارات تسجّل 3566 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع حصيلة المتعافين من الفيروس لـ 247318

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 274376 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، أنها سجّلت 7 وفيات جديدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 783 حالة، مشيرةً إلى شفاء 247318 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجّل 3566 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 274376 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، أنها سجّلت 7 وفيات جديدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 783 حالة، مشيرةً إلى شفاء 247318 حالة.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
01:56 PM

الإمارات تسجّل 3566 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع حصيلة المتعافين من الفيروس لـ 247318

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 274376 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، أنها سجّلت 7 وفيات جديدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 783 حالة، مشيرةً إلى شفاء 247318 حالة.

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